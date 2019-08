Aydınlatıcı makyaj kullananlar için en iyi 10 öneri!

Yıllardır aslında insanlık ile varlığını sürdüren bu makyaj ürünleri teknoloji ile birlikte gelişmiş ve şuanda piyasada binlerce çeşit bulunmaktadır. Bu makyaj malzemelerinden birisi olan aydınlatıcı makyaj bazları, makyajın en alt tabakasında kullanılıp cilt ile doğrudan temasa geçeceği için tercihi çok önemlidir. Kullanılacak makyaj bazlarının organik olması gerekir. Makyaj bazı, yapılan makyajın daha profesyonel bir şekilde sonuçlanması ve kalıcılık süresini arttırması sebebi ile kullanılır.

AYDINLATICI MAKYAJ BAZLARI

EN İYİ AYDINLATICI MAKYAJ BAZI HANGİLERİ?

Uzun dakikalar, bazen saatler boyu uğraşarak yaptığınız makyajın gün boyunca yüzünüzde kalmamasından şikâyetçiyseniz makyajınızdaki eksiği söylüyoruz: Makyaj bazı. Bazen gereksiz görüp kullanmadığımız bu ürün hem ten makyajınızın dayanıklılığını arttırıyor hem de cildinizi nemli tutarak daha pürüzsüz kalmasına yardımcı oluyor.

1 - BENEFİT POREFESSİONAL

Özellikle yağlı ve karma ciltlerde görülen gözenek probleminin önüne geçmek için üretilen gözenek küçültücü bu baz, T bölgesinde daha pürüzsüz bir görünüm vermesi ve yağlanmayı geciktirmesiyle biliniyor. Az miktarda uygulamayla maksimum performans elde edeceğiniz Benefit markasına ait Porefessional ile makyajınızın yağlanma ve parlama yapmadan daha uzun süre dayanmasını sağlayabilirsiniz.

2 - Rimmel London Stay Matte Primer

Stay Matte makyaj bazı, makyajın yüzünüzde tutunması için daha mat ve pürüzsüz bir zemin hazırlayarak gün sonuna kadar tazelemeye gerek duymayan bir makyaj deneyimi sunuyor. Uygun fiyatlı ürünler arasında en çok tercih edilen bazlardan biri olan bu ürünü ince bir tabaka halinde cildinizin yağlanmaya uygun bölgelerine uygulayabilirsiniz.

3 - NYX STUDİO PERFECT PRİMER

NYX markasının Studio Perfect ailesine ait bazlar, farklı özellikleriyle makyaj severlerin beğenisini kazandı. Seride bulunan 3 farklı ton, ciltte karşılaşılan 3 farklı problemi çözmeyi amaçlıyor. Yeşil tonlu bazla kızarıklıkları nötrlerken mor baz ile cansız görünen cildi aydınlatabilirsiniz. Şeffaf ton ise genel renk eşitsizliklerinin ve pürüzlerin önüne geçmekte size yardımcı olacaktır.

4 - NYX PORE FİLLER

NYX’e ait Pore Filler ürünü, Benefit’in Porefessional’ına muadil gösterilen performansı ve uygun fiyatıyla son zamanların en dikkat çeken makyaj bazı oldu. Gözeneklerin görünümünü azaltırken porselen kadar pürüzsüz bir cilt vaat ediyor. Yağsız formülü ile karmadan yağlıya dönük ciltlerin kullanımını kolaylaştırır ve içeriğinde bulunan E vitaminiyle cildin nem seviyesini dengeler.

5 - SMASHBOX PHOTO FİNİSH FONDÖTEN BAZI

Yüzünüzde kusurların kapatıcılığı arttıran ve tam bir “blur” (bulanıklık) etkisi yaratan Photo Finish baz ile fondöteninizin daha uzun saatler boyunca dayanmasını sağlayabilirsiniz. “Photo Finish” olarak tabir edilen ürünler, fotoğraf ve video çekimlerinde makyajınızın parlamasının önüne geçer ve daha doğal, kusursuz bir görünüm sağlar. Smashbox’ın bu ürününü, özel gün makyajlarınızda veya düğün, mezuniyet çekimlerinizde kullanabilirsiniz.

6 - LOREAL LUMİ MAGİQUE BAZ

Nemli bitiş isteyen ve ışıltılı görünümü sevenlerin gönül rahatlığıyla tercih edebileceği Lumi Magique, kuru cilt tipine sahipseniz severek kullanacağınız bir ürün. Kremsi yapıdaki bu ürün cildinizin fondöten veya pudra yüzünden daha da kurumasını önleyecek ve nemli hissi gün boyunca sabit tutacaktır. Aydınlık ve sağlıklı bir cilt sağlayan bu baz, içerisinde silikon bulundurmaması sebebiyle makyaj ömrünü uzatmıyor.

7 - DERMALOGİCA CLEARİNG MATTİFİER

İçerisinde silikon bulunmasından ötürü hassas cilde sahip olmayanların çok seveceği bu ürün, makyajınızın dayanıklılığını maksimuma çıkaracak. Silikonlu dokuda olması, cildinize daha pürüzsüz, porselen hissi verecek. Az miktarda salisilik asit içermesi, yağlı ciltlerin bu makyaj bazını tercih etmesini sağlıyor; sivilceli ve akneli ciltlerde kızarıklık ve şişlik görünümünü gözle görülür oranda azaltıyor. Makyaj bazından yağ kontrolü bekleyenler Dermalogica’nın bu ürününe bir şans vermeli.

8 - NARS INSTANT LİNE& PORE PERFECTOR

Alışılagelmiş jel veya krem kıvamındaki makyaj bazlarının aksine stik formundaki aplikatörü sayesinde Nars markalı bu bazı göz çevresinde de rahatça kullanabilirsiniz. Ürün, ince çizgilerinizin görünümünü azaltmayı ve gözenekleri kapatmayı vaat ediyor. Makyaj öncesinde daha kusursuz bir zemin yaratarak özellikle göz çevresine uygulanan kapatıcının çizgilere dolmasının önüne geçiyor. Bulundurduğu hyalüronik asit ile cildinizi nemlendirerek elastikiyetini arttıracaktır.

9 - MAKE UP FOR EVER HD PRİMER

MUFE markasının Türkiye’den çekilme kararı almasıyla mağazalarını kapattığı için internetten sipariş edebileceğiniz bu ürün, markanın çok sevilen HD fondöteni ile aynı seriden. 4 renk tonuyla ciltteki 4 farklı renk eşitsizliğini gidermeyi hedefleyen bu baz, HD olması sayesinde ciltle bütünleşir ve katmanlı bir görünüme yol açmaz. Ciltte ışıltılı ve nemli bir etki bırakması sebebiyle özellikle kuru ciltlilerin tercih etmesi geren bir ürün.

10 - MAC PREP&PRİME MAKYAJ BAZI

MAC markasına ait SPF 30 içeren bu baz, yüzünüzü güneşin zararlı ışınlarından korurken cildiniz tarafından kısa sürede emilerek ve ekstra bir katman hissi bırakmayacaktır. Makyaj sonrasında cildinizin nefes almasını kolaylaştıran ve makyajın daha uzun süre akmadan sabit kalmasını sağlayan bu ürünü nemlendiriciyle beraber kullandığınızda daha yumuşak ve nemli bir cilt elde edebilirsiniz.