Ayda'nın hayatta kalmasının sebebi çocuk metabolizması mı?

İzmir'de gerçekleşen depremin ardından 91 saat sonra 3 yaşındaki Ayda enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. En son sağ olarak çıkarılanların çocuk olması akıllara "Çocukların metabolizması daha mı dayanıklı?" sorusunu gündeme getirdi. Çocuklar ve yetişkinlerin enkaz altında sağlık açısından dayanma gücüne ilişkin bilgiler haberimizde.



24 TV'ye açıklamalarda bulunan Çocuk Metabolizması Uzmanı Doç. Teoman Akçay, "Depremde çocuk metabolizması yetişkin metabolizmasına göre daha mı avantajlı?" sorusunu yanıtladı.

Ayda'nın bilincinin açık ve ciddi bir travma bulgusu görünmediğini belirten Akçay, şu şekilde konuştu:

"Gördüğümüz kadarıyla ciddi bir travma bulgusu görülmüyor. Belki bulaşık makinesinin yanında olması suya ulaşmış olmasını sağlamış olabilir. Çocukların başı vücuduna göre daha büyük olduğu için kafa travma riski yüksek. Kolaylıkla yara alabiliyorlar. Travma olmaması büyük bir şans. Çünkü kan kaybı gelişmesi, kas hezimeti olursa kaslardan çıkan proteinlerin böbrekleri bozması gibi durumların olmaması hayatta kalması için çok önemli faktörler. Muhtemelen Ayda'da önemli bir travma bulgusu görünmüyordu. Çocukların metabolizmaları farklılık gösteriyor. Aslında bu gibi durumlarda çocuklar daha şanssız. Çünkü kilo başına daha fazla oksijen ve enerji tüketiyorlar. Vücut depoları yetersiz. Yani enerji, protein yağ depoları yetersiz olduğu için susuzluğa ve açlığa dayanma süreleri daha kısıtlı."

"SU ÇOK ÖNEMLİ"

3-4 yaşında bir çocuk için 24 saat susuzluğun vücudu olumsuz etkileyerek komaya sokabileceğini söyleyen Akçay, Ayda'da böyle bir durum olmadığını belirterek şunları aktardı: