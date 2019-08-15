Ayak kokusundan kurtulmanın kesin çözümü

Ayak kokusu birçok neden dolayısıyla ortaya çıkabilir. Giydiğiniz ayakkabıdan yahut da fizyolojik bir hastalıktan kaynaklı meydana gelebilir. Ayak kokusu kişilerin sosyal hayatını derinden etkiler ve çok büyük bir problem haline gelebilir. Genetik sebeplerden dolayı da ortaya çıkabilen ayak kokusu için birçok farklı tedavi bulunuyor.

AYAK KOKUSU NEDEN OLUR?

• Aileden gelen bir genetik yapıdan dolayı ayak kokması gerçekleşebilir.

• Az su için insanlarda ayak kokma sorunu yaşanır

• Ter bezlerinin çok fazla çalışmasından dolayı ayak kokması yaşanabilir.

• Mantar enfeksiyonu ayak kokmasının başlıca sebeplerindendir.

• Başka bir hastalık için kullandığınız ilaçlar ayak kokmasına sebep olabilir.

• Stres

• Şeker hastalığı

• Troid bezi hastalığına yakalanan insanlarda ayak kokusu yer almaktadır.

AYAK KOKUSUNA KESİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TEMİZLİK

İlk dikkat edeceğiniz şey temizliktir. Ayağınızın ve çorabınızın temiz olmasına özen gösterin. Her gün ayağınızı yıkayın ve temiz çorap kullanın. Çoraplarınızı ertesi gün giydiğinizde ayağınız temiz dahi olsa çoraptaki bakteriler daha hızlı üreyecek ve koku oluşumu hızlanacaktır. Ayrıca gün içinde ayağınızı yıkıyorsanız, iyi kurulamaya özen gösterin. Islak bıraktığınız ayak, özellikle parmaklarınızın arası koku oluşumunu arttırır. Ayakkabılarınızı da temiz tutmalısınız. Koku yerleşmişse mutlaka onu yıkamalısınız. Çamaşır makinesinde düşük ısılarda spor ayakkabılarınızı yıkayabilirsiniz. Eğer klasik bir ayakkabıysa ya da yıkanamıyorsa tabanlığını mutlaka değiştirmelisiniz. Yılda 2 kere iç tabanlığını değiştirdiğiniz ayakkabınızın koku sorunu olmadığını göreceksiniz.

ÇORAP SEÇİMİ

Giydiğiniz çoraplarınıza özen göstermeniz ve dikkatlice seçmeniz gerekiyor. Ayak terinizi emebilecek özellikte yani pamuk çoraplar tercih etmelisiniz. Pamuk yapısı gereği daha çok nem tutar ve havalanma sağlar. Naylon malzemeler daha çok terlemeye sebep olur. Eğer naylon ve türevi çoraplar giyerseniz kokunun arttığını zaten fark edersiniz. Bu yüzden kesinlikte tercihiniz pamuktan yana olmalıdır. Ayak kokunuz için antibakteriyel özellikli çoraplar da mevcut. Bakteri oluşumunu önleyeceği için koku oluşumunu en aza indirecektir ve kullanmanız fayda sağlayacaktır. Ayrıca kokulu çorap diye geçen koku içeren çoraplar da yardımcınız olabilir.

AYAKKABI SEÇİMİ

Aynı çorap gibi seçeceğiniz ayakkabının ayaktaki nemi uzaklaştırabilecek özellikte olmalıdır. Deri en sağlıklı seçimdir. İçyapısı naylon içeren malzemelerden imal edilen ayakkabılardan uzak durmalısınız. Ayakkabılarınızı akşam çıkardığınızda iyi havalandırmalısınız. Eğer imkânınız varsa 2 çift ayakkabı kullanmak ve aynı ayakkabıyı gün aşırı giymek daha iyidir. Eğer yoksa günlük ayakkabınızı iyi havalanmasını ve içindeki nemin uçmasını sağlamalısınız. Spor ayakkabı seçerken hava geçirgenliğinin olmasına dikkat edin. Özellikle spor ayakkabılarda koku sorunu daha çok olur. Günlük kullanımda spor ayakkabı kullanıyorsanız ve hava geçirgenliği iyi olmayan bir model seçmişseniz, koku probleminin daha çok olduğunu görürsünüz. Spor ayakkabılarda daha çok naylon kumaşlar kullanıldığı için dikkat etmelisiniz. Ayakkabılar teknolojik anlamda çok gelişti. Şu an alacağınız klasik ayakkabıların iç havalandırmaya sahip olanları ya da nemi uzaklaştırıp su geçirmeyen spor ayakkabıları gibi birçok seçenek mevcut. Alacağınız ayakkabıda buna dikkat etmeye özen gösterin. Bir de kesinlikle çorapsız ayakkabı kullanmayın. Çorap olmadan ayaklarınız daha çok terleyecektir. Bu teri emecek çorap da olmayınca ter doğruca ayakkabı tarafından emilecek ve daha uzun sürede kuruyacaktır. Uzun süre ıslak kalan ayakkabılar bakterilerin en sevdiği ortamlardır. Bakterilerin ayakkabıya yerleşmesiyle o ayakkabı, ayağınız ve çorabınız temiz dahi olsa kokmaya sebep verecektir.

AYAK KOKUSUNA PRATİK VE DOĞAL ÇÖZÜMLER

KARBONAT

Ayak kokusu karbonat ile tedavi edilebilmektedir. Karbonat ayak kokusuna sebep olan terin PH değerini dengeler. Ayak kokusunu karbonatla önlemek için akşamları ayaklarınızı karbonatlı su içinde bekletirseniz faydalı olacaktır. Bir leğen içine 2-3 kaşık karbonat koymanız yeterlidir. 10 gün süreyle bunu yapmanız gerekiyor. Eğer yine fayda etmiyorsa, ayakkabılarınızın ve çoraplarınızın içine çok hafif karbonat serpiştirip giyin. Kokunun gittiğini göreceksiniz.

SİRKE

Sirke her derdin devası olduğu gibi ayak kokusuna da çare olmaktadır. Sirkede bulunan asitler bakteri oluşumunu önler ve kokuyu giderir. Akşamları sirkeli su hazırlayıp ayaklarınızı 15-20 dakika içinde bekletin. 10 gün süreyle bunu uygulayın. Ayrıca duştan sonra, ayaklarınızı sirkeli su ile yıkadığınızda kokunun yok olduğunu da göreceksiniz.

PUDRA

Pudra nemi emdiği için kokuyu önler. Ayaklarınızı yıkayıp güzelce kuruladıktan sonra pudralarsanız kokudan kurtulmanıza faydası olacak aynı zamanda ayaklarınıza bakım yaparak yumuşatacaktır. Yine ayakkabılarınızın içine de çoraplarınızı giymeden de hafifçe kullanırsanız nem oluşumunu ve kokuyu önlemiş olursunuz.

ÇAY

İçerdiği tanik asit sayesinde bakterilerin yetişme ortamını engelleyen diğer bir doğal besindir. Ayrıca çay ter bezlerini ve gözenekleri küçültür. Böylece terlemeyi de azaltır. Kullandığınız poşet çayları atmayın. Yıkadığınız ayağınıza koyarak 10 dakika bekleyin, ardından su ile durulayın. Faydasını göreceksiniz.

TOPUK TAŞI

Topuğunuzdaki sertleşmiş ölü deriler ve çatlarlar da bakterilerin sevdiği yerlerdir. Buradaki ölü derileri mutlaka temizlemelisiniz. Topuk taşı ya da farklı bir yöntem ile bu deriyi temizleyerek kokunun azalmasını sağlayabilirsiniz. Yukarıdaki yöntemleri uygulayarak kokunun önüne geçebilirsiniz. Eğer koku hala geçmiyorsa mantar oluşumu söz konusu olabilir. Bu konuda doktora gitmenizi tavsiye ederiz. Umarız yukarıdaki yöntemler sayesinde bu yaz ayak kokusu sorununuz ortadan kalkar.