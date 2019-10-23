Ayak kokusunu önlemek isteyenler için etkili çözüm

Ayaklar, uzun süre havasız kalıyorsa ve terliyorsa bu şekilde bakteriler oluşacak ve kuruyan terden ötürü ayak kokmaya başlayacaktır.Bu bakteriler terle birleşip bir şekilde gaz açığa çıkarırlar. Ayrıca bakteri üremesine olanak sağlayan yerler genelde karanlık ve nemli olan yerlerdir. Ayaklarınızda gün boyu kalan ayakkabılarınız haliyle kokacaktır. Bu noktada ayakkabınız bir defa kokmaya başladıysa artık bu şekilde koku devam edecektir. Bunun için önce ayaklarınızın hijyenini sağlamanız önemlidir. Ayakkabınız koksun istemiyorsanız önce ayak sağlığınıza dikkat etmeniz gerekir.

Ayrıca stres ve sıkıntı da tere neden olur bu şekilde vücudun terlemesi çabuklaşır. Kullanılan bazı ilaçlar buna etken olabilirken bu konuya dikkat etmeli neyi nasıl kullanacağınızı bilmelisiniz. Öncelikle gün içinde ayaklarınızı eğer imkanınız varsa yıkamalısınız. Her gün aynı çorabı giyme gibi bir yanlışa düşmemelisini ve doğru çora tercih etmelisiniz. Ayrıca ayak parmaklarınızın aralarını detaylıca temizlemede yarar var.

KÖTÜ KOKULARDAN NASIL KORUNMALI?

Sürekli olarak kapalı ayakkabılar giyilmemeli ve imkanınız varsa her gün ayakkabılar değiştirilmeli. Aynı ayakkabıyı üst üste giymek kötü kokuya olanak sağlar. Gün boyu ayağnızda duran ayakkabınızı eve gelince hemen değiştirin ve havadar bir yere koyun. Ayakkabılarınızı sürekli olarak temizlemeli ve dış kısımlarının sabunlu bez yardımıyla ovmalısınız. Nemli lekeleri ortadan kaldırmak için birebirdir.

KÖTÜ KOKULARI UZAKLAŞTIRDIĞINIZI MI SANIYORSUNUZ

Ayak ve ayakkabı kokularına çözüm bulunurken uygulanan bazı yöntemler hem tatmin edici olmuyor hem de işe yaramıyor. Bunlardan bazıları; ayakkabılarınız kokuyor diye dedorant parfüm sıkmak. Bu yöntem hiçbir işe yaramayacaktır hatta bakterileri daha da arttıracaktır ama çoğu insan bu yöntemi kullanıp durmaktadır.

Ayrıca dedorant spreyden başka güzel kokulu kolonyalar da ayakkabı içlerine dökülmektedir. Fakat kullanılan bu yöntemler hiçbir şekilde işe yaramamakta ve boşuna çaba sarf edilmiş olmaktadır. Peki, ayakkabı kokusu nasıl giderilir?

AYAKKABI KOKUSUNU GİDERMEK İÇİN YÖNTEMLER

LAVANTA- ADAÇAYI

En etkili koku giderici olan bu bitkiler ayrıca güçlü esansları sayesinde oldukça kalıcı oluyorlar. Yapraklarını alarak ayakkabınızın içine geceden yerleştirin.Ayakkabı kokusunu gidermesi için havadar bir yere ayakkabılarınızı koyarak sabaha kadar bekletin.

TURUNÇGİL KABUKLARI

Bazı meyvelerin kabukları saklanmalı! Mis kokulu portakal, limon ve varsa ayrıca greyfurt kabukları tam bir kurtarıcı. Yine lavanta yapraklarında olduğu gibi bir gece öncesinden ayakkabılarınızın içine yerleştirip sabaha kadar bekletmeniz.Sabah uyandığınızda kötü kokudan eser olmadığını göreceksiniz.

KARBONAT

En çok başvurulan ve yapılan yöntemlerden biri, karbonatla yapılandır.Ayrıca karbonat doğal temizleyiciler arasında yer almaktadır.Yine diğer yöntemler gibi ayakkabılarınızın içine güzelce bir yemek kaşığını alacak şekilde karbonak dökmeniz yeterli olacaktır. Daha sonra sabah ayakkabılarınızın temizlenmiş olduğuna şaşıracaksınız.

PUDRA

Talk pudrası olarak bilinen bu madde aynı karbonat gibidir.Yine gece boyunca bekletmelik bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Talk veya bebek pudrasını dökerek ayakkabılarınızın içine bir gece bekletmeniz yeterli olacaktır. Diğer bir yöntem ise ayakkabılarınıza dökmeden sadece ayaklarınızı pudralamanız kokuyu azaltmaya yardımcı olacak nitelikte.

ÇAY AĞACI YAĞI

Çay ağacı yağının birçok özelliği olmasından ziyade ayrıca koku giderici etkisi de göze çarpmaktadır. Aktarlardan veya doğal ürünlerin satıldığı yerlerden temin edilebilir. Ayrıca bu yağ, hem kokuları giderir hem de dezenfekte özelliği oluşturur. Ayakkabılarınızın içlerine birkaç damla damlatsanız kötü kokuların buharlaşıp uçtuğunu göreceksiniz.