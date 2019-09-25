Ayak detoksunun bilinmeyen 8 faydası!

Ayak detoksu, vücudun pH seviyesini daha alkali hale getirmeye yardımcı olur. Ayrıca çeşitli zararlı organizmaları da etkisiz hale getirir. Pek çok sağlık ve güzellik merkezinde çeşitli ayak detoksu yöntemleri uygulanmaktadır. Aynı zamanda artık kozmetik mağazalarında da evde uygulanabilecek ayak detoksu malzemeleri bulunmaktadır.

Ayaklarda, sinir uçları ve ter bezleri yoğun olarak bulunduğundan vücutta detoks için en ideal yer olduğu düşünülmektedir. Vücudunuzu ya da sadece ayaklarınızı ılık suda tutmanın sakinleştirici bir etkisi olduğu bilinir. Ayak için sıcak detoks banyoları ayrıca ayaklardaki şişkinlikleri azaltmaya, bağışıklığınızı güçlendirmeye ve genel olarak sağlığınızla ve ruh halinizi iyileştirmeye bile yardımcı olabilmektedir.

AYAK DETOKSUNUN 8 FAYDASI

Toksinleri atar.

Ayaktaki şişliği azaltır.

Vücudu yatıştırır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Ruh halini iyileştirir.

Kalori yakımına yardımcı olur.

Kan şekeri düzeyinin normal sınırlarda kalmasını teşvik eder.

Kardiyovasküler sağlığı arttırır.

AYAK DETOKSU GERÇEKTEN İŞE YARIYOR MU?

İyonik ayak detoksu cihazı ve detoks bantları kullanarak yapılan detoksun işe yarayıp yaramadığı hakkında çeşitli tartışmalar yapılmıştır. Fakat yapılan araştırmalar sonucunda özellikle iyonik ayak detoksunun vücutta bulunan zehir ve ağır metalleri temizlemekte oldukça etkili olduğu ortaya çıkmıştır.

EVDE YAPILABİLECEK AYAK DETOKSLARI

Deniz tuzu ve karbonatla ayak detoksu: Deniz tuzu ve karbonat, etkili ayak detoksu için çok etkili bir birleşim oluşturur. Bir bardak karbonatı ve deniz tuzunu su dolu leğenin içinde iyice eritin. Suyu, ayağınızı rahatlıkla sokabileceğiniz sıcaklıkta olacak şekilde ayarlayın. Deniz tuzu ve karbonat iyice eridikten sonra ayaklarınızı bu suyun içinde 45 dakika bekletin. Her gün bu karışımı tekrar kullanabilirsiniz.

Ağız gargarası kullanarak ayak detoksu: Ağız gargaralarının içinde yer alan antiseptik maddeler sayesinde, ayak detoksu yapmak için çok uygundur. Sıcak suyla doldurduğunuz bir leğenin içine iki kapak ağız gargarası ekleyip karıştırın. Bu yöntemle ayaklarınızda aynı zamanda mantar oluşmasını da engellemiş olursunuz.

Epsom tuzuyla ayak detoksu: Epsom tuzuyla da ayak detoksu yapabilirsiniz. Epsom tuzu, sirkeyle bir araya geldiğinde muhteşem bir ikili olur. 1 litre suyun içine 1 çorba kaşığı epsom tuzu ve 2 yemek kaşığı sirke ekleyin. Bu şekilde hazırladığınız suyun içinde ayaklarınızı 35 dakika bekletin.

Ayak detoksu pedleri: Kozmetik ürünlerin satıldığı her yerden ya da internet üzerinden ayak detoksu pedlerini kolayca bularak satın alabilirsiniz. Detoks pedlerini geceleri yatmadan önce ayak tabanlarınıza yapıştırın. Sabah uyandığınızda çıkarın.