Ay çekirdeği ile vitaminleri yeniden keşfedin

Ay çekirdeğinin sayısız faydası vardır. Saç ve cilt sağlığına çok faydalı olan ay çekirdeğinin faydaları saymakla bitmiyor. Protein içeriği ve diyet lifi nedeniyle tokluğa katkı sağlayan ay çekirdeği, çok miktarda tüketilirse kiloya yol açabilecek yüksek bir yağ yüzdesine sahiptir. Bu nedenle ay çekirdeğini uygun miktarlarda tüketilmelidir. Kanserli hücrelerle savaşmakta birebir olan ay çekirdeğinin faydaları hakkında detaylar haberimizin devamında sizlerle…

İŞTE AY ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI

Çekirdek içlerini mikroskopla inceleyen beslenme araştırmacıları, ay çekirdeğinin soğan, sarımsak ve brokoli ile birlikte, kalp hastalıkları ve kanser gibi kronik hastalıkların önlenmesine yardımcı olan bir süper gıda olarak değerlendirilebileceği görüşünde.

Ay çekirdeğinin besleyici özelliklerini belgeleyen araştırmalar, bu küçük çekirdeklerin besin deposu olduğunu gösteriyor. Ay çekirdeği lezzetli bir çerez olmasının yanı sıra, sağlıklı da bir besin. Bedeninin işlevlerini optimal bir şekilde sürdürmesine yardımcı olan çok sayıda vitamin ve mineral içeriyor.

E VİTAMİNİ VE SELENYUM

Ay çekirdeği iyi bir E Vitamini kaynağı. National Sunflower Association’a göre, yirmi sekiz gram ay çekirdeği E vitamini için önerilen günlük besin alım miktarının yüzde 76’sını karşılayabiliyor. Bu vitamin, hücreleri serbest radikallerin zararlarına karşı korumaya yardımcı olan bir antioksidan. Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi’ne (UMMC) göre, daha çok E Vitamini alan kişilerde kalp hastalığı riski, almayanlara göre daha düşük. Bu vitamin, diğer vitaminlerle birlikte, göz sağlığını koruyarak görme kaybına yol açan maküler dejenerasyona karşı korunma sağlama işlevi de sağlayabiliyor.

Selenyum, hücreleri korumaya yardımcı olan bir antioksidan olan E Vitamini ile birlikte işlev gören bir mineral. National Sunflower Association, yirmi sekiz gram ay çekirdeğinin erkekler için önerilen günlük selenyum alım miktarının yüzde 24’ünü, kadınlar için önerileninse yüzde 31’ini sağladığını belirtiyor.

İYİ YAĞLAR VE PROTEİN

Ay çekirdeği, HDL’nin yani iyi tür kolesterolün yükselmesine yardımcı olurken, sağlıksız kolesterol olan LDL’yi düşürdüğü için, iyi yağlar olarak adlandırılan tekli-doymamış ve çoklu-doymamış yağlar içeriyor. Ay çekirdeğindeki yağın yaklaşık yüzde 90’ı doymamış ya da sağlıklı yağlardan oluşuyor. Ay çekirdeği aynı zamanda, bedende kas ve doku gelişimine ve korunmasına yardımcı olan protein de içeriyor. Yirmi sekiz gram ay çekirdeği, günlük protein değerinin yüzde 12’sini karşılıyor.

FOLAT

Folat gıdalarda doğal olarak bulunan bir B Vitaminidir. Office of Dietary Supplements (Gıda Takviyeleri Ofisi), bu vitaminin sentetik formunun folik asit olarak adlandırıldığını, yeni hücre, DNA ve RNA oluşumuna yardımcı olduğunu ve DNA’daki kansere neden olan değişimleri önlemede de rol oynayabileceğini belirtiyor. Folat bedenin yeni kırmızı kan hücreleri yapması ve metabolizma ile bir amino asit olan homosisteinin normal düzeylerini korumak için de gerekiyor.

DİĞER VİTAMİNLER VE MİNERALLER

Ay çekirdeği önemli miktarda bakır, çinko, demir ve lif içerir. Bu mineraller kırmızı kan hücrelerine ve tüm bedene oksijen taşınmasına, enerji üretilmesine, bağışıklık sisteminin korunmasına, kan şekerinin ve kan kolesterolünün dengede tutulmasına ve kabızlığın önlenmesine yardım eder.

AY ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Strese karşı oldukça etkili ve doğal bir tedavi seçeneğidir.

Anksiyete ile mücadele eden kişiler tarafından düzenli olarak tüketilmesi tavsiye edilir.

Depresyona iyi gelir ve doğal bir antidepresan yerine geçebilir.

Unutkanlığı giderir ve hafızayı güçlendirici etkileri ile bilinir.

Tok tutucu özelliğe sahiptir. Bu nedenle yüksek kalorili atıştırmalıklardan ziyade sağlıklı ve doyurucu bir ara öğün olarak tüketilebilir.

Her gün bir avuç tüketilmesi, bir kişinin günlük olarak alması gereken birçok besin değerini rahatlıkla karşılayabilmektedir.

B1, B5, folik asit ve E vitamini içeriği ile söz konusu vitaminleri vücuda alabilmek için tercih edilebilecek en doğal seçeneklerden birisidir.

İçerdiği yağ ile iyi kolesterolü arttırıcı etki gösterir.

Hem kalbi hem de kardiyovasküler sistemi koruma özelliğine sahiptir.

Panik bozukluk rahatsızlığından muzdarip olan kişilere doktorlar tarafından da tavsiye edilir.

Beyin fonksiyonlarını güçlendirir.

Kan basıncını düzenler ve dolaşım sistemine destek olur.

Zengin oranda magnezyum içeriği sayesinde özellikle bağışıklık sistemini kuvvetlendirir ve bu sayede kişilerin çeşitli hastalıklara karşı direnç kazanmalarına olanak verir.

Sinir sistemini düzenler.

Alzheimer hastalığında tamamen doğal bir yardımcı tedavi olarak tüketilebilir.

Duygu durumunu düzenler ve kişilerin kendilerini çok daha rahat hissedebilmelerine imkan verir.

Vücuttaki şişkinliği alır.

Ciltte kızarıklık problemlerine iyi gelir.

Vücutta hasar gören ve hayati rol oynayan hücrelerin tedavi edilmelerini sağlar.

Kan şekeri seviyesini düzenleme özelliğine sahiptir.

Protein sentezine destek olur.

Hücreleri serbest radikallerden koruma görevini üstlenir.

Tiroit bezlerinin daha düzenli şekilde çalışmalarını sağlar.

Kaslarda ağrı ve zayıflamaya karşı en etkili doğal besinlerden birisidir.

Saçlarında ya da ciltlerinde renk solma problemi yaşayan kişilere tavsiye edilir.

Tırnak yataklarında beyazlaşma görülen kişilerin her gün 1 avuç tüketmesi yaşanan sorunu kısa sürede giderir.

Ay çekirdeğinin faydalarını gören ve bu mucizevi besini bol miktarda tüketmeyi düşünen kişilere oldukça kalorili bir besin olmasından ötürü dikkatli olmaları tavsiye edilmektedir. Zira 1 avuç çekilmiş ay çekirdeğinde (20 gram) yaklaşık olarak 75 kalori bulunmaktadır. Bunun yanı sıra marketlerde ve bakkallarda satılan hazır ay çekirdeği paketlerinin ise ortalama 118 kalori olduğu da ek olarak belirtilebilmektedir.