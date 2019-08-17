Cömertkar olmak onların kanında var: Yay erkeği

Yay burcu erkeği çoğunlukla iyi niyetli ve samimi bir yapıya sahiptir. Kendi hayatlarında rutin yaşam tarzını kabullenemeyen yay burcu erkekleri hayatına girecek kişilerinde enerjik, eğleneli olmalarını beklerler. Yay burcu erkekleri, paralarına hakim olmayı bilmezler. Özellikle söz konusu sevdikleri ise bir günde milyarlar harcayabilecek potansiyele sahiplerdir.

YAY BURCU ERKEĞİ

YAY BURCU ERKEĞİNİN ÖZELLİKLERİ

Yay burçları genellikle bitmek bilmeyen enerjileri ve meraklı oluşlarıyla tanınırlar. Araştırmayı ve yeni bilgiler edinmeyi severler. Ayrıca oldukça sosyal kişilerdir, yeni insanlarla tanışma fikri onları heyecanlandırır. Dürüstlük onlar için çok önemlidir. İş konusunda kısa sürede yükselebilecek zekaya sahiptirler. Ancak biraz maymun iştahlıdırlar ve çabuk sıkılırlar.

Yay burçları için dostluk kavramı ön plandadır. Yalnızlıktan hiç hoşlanmazlar. Bu yüzden sürekli bir aktivite peşindedirler. Neşeleri hiç eksilmeyen Yay burçları dostları tarafından çok sevilirler. Çünkü etraflarındaki insanlara pozitif enerji verirler. Genelde doğa sporlarına ilgi duyarlar. Grup halinde yapılan aktiviteler tam onlara göredir. Evcimen değillerdir, evde kalmak onları boğar. Bu yüzden sürekli seyahat ederler.

Çift karakterli oluşları ruh hallerine ve davranışlarına yansır. 2 farklı karakter yapısına sahiptirler. Bir tanesi sporsuz yapamayan ve vücuduna dikkat edendir. Onun için hayat bir yarıştır ve hızlı olan kazanır. Ancak diğer karakteri ise tam tersidir. Sorunların sadece kafada çözülebileceğine inanır. Yani karakterinin biri için vücut önemliyken diğeri için kafa yapısı önemlidir.

Yaşamayı onlar kadar çok seven ve sıkı sıkıya bağlı olan başka bir burç daha yoktur. Yaşarken bir şeyleri başarabilmek ve bir iz bırakabilmek isterler. Sanata ve felsefeye ilgi gösterirler. Aşk yaşamları genellikle fırtınalı ve hareketlidir. Romantik ve ateşli oldukları söylenebilir. Sevdiklerine karşı her zaman nazik ve sevgi doludurlar ancak kısıtlandıklarında bambaşka bir insana dönüşebilirler.

YAY BURCU ERKEĞİNİN EN BELİRGİN 10 ÖZELLİĞİ

Yay burcu erkekleri son derece kibar, entelektüel ve kültürlüdürler. Çok sevecen ve hoşgörülüdürler. Fiziksel olarak da oldukça dikkat çekicidirler. Bir ortama girdiklerinde dikkat çekmemeleri mümkün değildir. Çünkü uzun boylu ve atletik bir vücuda sahip olan Yay erkeklerinin yüz hatları çok keskin ve etkileyicidir. Dolgun dudakları ve sürekli gülümser gibi bakan parlak gözleri kadınları adeta hipnotize eder.

Çok cana yakın ve neşelidirler ve arkadaş çevrelerinde de sevilirler. İçlerinde kötülük yoktur, herkes iyi olsun isterler. Bu iyimser yaklaşımları kimi zaman kırılmalarına sebep olur. Oldukça duyarlı ve düşünceli erkeklerdir. Sürekli eğlence ve aksiyon peşinde koşan küçük birer çocuk gibidirler. Hareketsiz ve tekdüze bir yaşantı onlara göre değildir. Seyahat etmeye bayılırlar. Açık alanlarda yapılan etkinlikleri hiç kaçırmazlar. Doğa ve ekstrem spor tutkunudurlar. Risk almayı severler.

Dürüstlük onlar için çok önemlidir. Kimi zaman dürüst olmak adına öyle açık sözlü davranırlar ki insanları şaşırtabilir ve üzebilirler. Biraz patavatsızlık boyutunda dürüsttürler. Son derece cömert ve eli açıktırlar. Sevdikleri için para harcamaktan asla çekinmezler.

Yay burcu erkekleri aşk hayatlarında hem duygusal hem de son derece eğlencelidirler. Onlarla olmak, bilinmeyen dehlizlere yol almak gibidir. Her daim sürprizlerle doludurlar. Ancak kısıtlanmaya hiç gelemezler ve çabuk sıkılan bir yapıları olduğu için aşk hayatları biraz karışıktır.