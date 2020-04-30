Avuç içi terlemesine doğal çözümler Avuç içi neden terler?

“Avuç içi neden terler?” sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Günlük hayatta toplantı, özel bir gün veya mülakat gibi birçok yerde çok sık karşılaşabileceğimiz avuç içi terlemesi bazen hiç olmadık yerde can sıkıcı olabilmektedir. Peki, avuç içi terlemesinin sebebi nedir hiç merak ettiniz mi? Avuç içi terlemesi genellikle hüzün, stres, panik, huzursuzluk kaynaklı olup lenf sistemi bozukluğuna kadar birçok nedenden dolayı oluşuyor olabilir. Avuç içi terlemesi stres, heyecanlanma, korkma gibi durumlarda, panik atak, şeker hastalığı, tiroid bozukluğu, adet dönemi gibi zamanlarda insanlarda daha sık görülmektedir. Haberimizin devamından avuç içinin neden terlediği hakkında detaylara ulaşabilirsiniz…

AVUÇ İÇİ TERLEMESİ İÇİN HANGİ DOKTORA GİDİLİR?

Avuç içi terlemesi genellikle endişelenecek bir durum değildir ancak bu durumla çok sık ve aşırı olarak karşılaşıyorsanız bir doktora gitmeniz tavsiye edilir. Avuç içi terlemesi gibi sorunlarla dermatolog (cildiye) ilgilenir. El ve ayakların aşırı terlemesi durumuna hiperhidroz denir. Terleme miktarına göre tedavi yöntemi uygulanmaktadır. Botoks enjeksiyonu tedavisiyle veya iyontoforez tedavisiyle bu sıkıntınızdan kurtulabilirsiniz. İşte avuç içi terlemesi hakkında detaylar…

AVUÇ İÇİ TERLEMESİ NEDEN OLUR?

Avuç içi terlemesi genetik bir problemdir. Çeşitli nedenlere dayanan avuç içi terlemesi stres, heyecan, korku, üzüntü ve acı gibi psikolojik nedenlere bağlı olarak meydana gelmektedir. Aynı zamanda birçok hastalığın belirtisi olarak avuç içi terlemesi problemi görülebilir.

Avuç içlerinde çok fazla bulunan ter bezleri özellikle yaz aylarında sık sık avuç içi terlemesine sebep olmaktadır. Bu nedenle gerek sağlık sorunu gerekse psikolojik nedenlere bağlı olan terlemeler ilk olarak avuç içlerinde gerçekleşir. Avuç içi terlemesi heyecan, stres, acı ve korku gibi psikolojik nedenlere bağlı olarak meydana gelse de çeşitli hastalıkların belirtisi olarak da görülebilmektedir. Trioid hastaları, obezite ve diyabet gibi hastalıklarda sıklıkla avuç içi terlemesi problemine rastlanılmaktadır.

AVUÇ İÇİNİN TERLEMESİNE NEDEN OLABİLECEK HASTALIKLAR

Sinir hastalıkları

Kemiklerin irileşmesi ve kontrolsüz büyüme

El ve ayaklarda hassasiyet artışı ile ilgili hastalıklar

Bölgesel ağrılar

Enfeksiyon ve iltihaplar. Tırnak mantarı gibi durumlarda avuçlar terler.

Doğuştan gelen cilt hastalıkları

El tümörü

Metabolik bozukluklar

AVUÇ İÇİ TERLEMESİNE DOĞAL ÇÖZÜMLER

1. DEMLENMİŞ ÇAY YÖNTEMİ

Ciltte çok faydalı olan çay, avuç içlerindeki terleme durumunu da çözüyor. Öncelikle 5 adet çay poşetini bir miktar kaynamış suyun içerisinde bekletin. Çay demini alıp soğuduktan sonra çay poşetlerini avuç içlerinize ovarak sürün.

2. DENİZ TUZU VE ELMA SİRKESİ YÖNTEMİ

Sirke neye iyi gelmiyor ki? Öncelikle malzemeleri hazırlayın. Küçük bir kaba biraz su ekleyin. Ardından suya 1 fincan deniz tuzu ve 1 fincan elma sirkesi ilave edin. Birleştirdiğiniz malzemeleri karıştırın ve ellerinizi bu kabın içinde 20 dakika bekletin. Bu aşamadan sonra ellerinizi bir havlu ile kurulayın. Bu işlemi düzenli olarak her gün tekrarlayın.

3. BEBEK PUDRASI YÖNTEMİ

Bu yöntem için 2 yemek kaşığı bebek pudrası, 1 adet limon kabuğu, 1 yemek kaşığı kuru nane ve 1 adet küçük leğen yeterli olacaktır. Malzemeleri elinizin sığacağı büyüklükte bir kabın içinde karıştırın ve ellerinizi bu karışımın içinde 20 dakika bekletin. Daha sonra ellerinizi kurulayın. Bu uygulamayı günde 2 kere tekrarlayın, faydası olacaktır.

4. KABARTMA TOZU

Kabartma tozu, vücuttaki nemi emer ve vücut kokusunu nötralize eder. Bu özelliği ile aşırı terleme sorununu kontrol altına alır. Ayrıca ter nedeniyle oluşan kötü kokuyu da ortadan kaldırır. 1 çay kaşığı kabartma tozunu az miktarda su ile karıştırarak bir maske hazırlayın. Bu maskenin içerisine tercih ettiğiniz bir uçucu yağdan 3-4 damla damlatın. Hazırladığınız bu karışımı terleyen bölgelerinize sürün ve 15-20 dakika bekletin. Bir süre bekledikten sonra yıkayın. Bu uygulamayı haftada 2-3 kez tekrarlayın.

5. HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI



Hindistan cevizi yağının cilde birçok faydası bulunmaktadır. Kötü kokuya neden olan bakterilere karşı etkili olan Hindistan cevizi yağı, aynı zamanda doğal deodorant yapımında da kullanılmaktadır. Hoş ve tatlı bir kokuya sahip olan Hindistan cevizi yağı, gün boyunca cildinizin kokusunu taze tutar. Hindistan cevizi yağını doğrudan terleyen bölgelerinize uygulayabileceğiniz gibi doğal deodorant yapımında da kullanabilirsiniz. Deodorant yapımı için; bir kâseye 3 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı ve 2 çay kaşığı shea yağı ekleyin. Karışımı 1 dakika mikrodalga fırında ısıtarak erimesini sağlayın. Daha sonra 3 çay kaşığı kabartma tozu, 2 çay kaşığı ararot tozu ve birkaç damla herhangi bir uçucu yağdan damlatınız. İyice karıştırdıktan sonra bir kavanozda saklayınız. Hazırladığınız karışımı istediğiniz zaman ellerinize sürebilirsiniz.

Eğer herhangi bir sağlık probleminiz bulunuyorsa bu yöntemleri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışın.