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  3. Avokadonun faydalarını saymakla bitmiyor! Antioksidan deposu avokadodan günde sadece bir tane yemek...

Avokadonun faydalarını saymakla bitmiyor! Antioksidan deposu avokadodan günde sadece bir tane yemek...

Avokadonun faydalarını saymakla bitmiyor! Antioksidan deposu avokadodan günde sadece bir tane yemek...

Son dönemde sağlıklı meyveler çok tüketilmeye başlandı. Bunlardan biri de avokado. Kalp ve göz sağlığı açısından önemli bir besin kaynağı olan avokado, tok tutması nedeniyle diyetlerde de çok kullanılıyor. İşte vücut direncinizi artıracak antioksidan deposu avokadonun faydaları…

Koronavirüs salgınından korunma günlerinde sağlıklı meyvelere ilgi her geçen gün artıyor. Latin Amerika kökenli avokado, vitamin, mineral ve enerji verici özellikleriyle biliniyor. Potasyum açısından zengin olan avokado, antioksidan deposudur. İşte vücut direncinizi artıran bu meyvenin başlıca faydaları;

Açlık hissini bastırıyor

Günlük K vitamini ihtiyacının yüzde 25'ini, yarım avokado yiyerek karşılayabilirsiniz. Bu meyve, kalsiyum emilimini artırıp, idrarla atılmasını azaltarak kemik sağlığını destekler

Böbrek fonksiyonlarına, kalp, iskelet ve düz kasların kasılmasına yardım eden potasyum açısından zengindir

Avokado kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar. Sağlık için iyi olan mono doymamış yağlar ve bol miktarda E vitamini içerir

İçindeki lutein ve zeaksantin göz sağlığı için olmazsa olmaz antioksidanlardır 


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