Ata Demirer kıyafetiyle tam not aldı!

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda Ata Demirer rüzgarı yaşandı. Ünlü komedyen stand-up gösterisi ile seyircilerle buluştu. Ata Demirer'i izlemeye gidenler gece boyu eğlendikleri gibi Demirer'in sahnedeki kıyafetine de tam puan verdi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 08:48
19 Ağustos 2019 Pazartesi 08:48
Ata Demirer kıyafetiyle tam not aldı!

Hem stand-up yapan hem şarkı söyleyen Demirer, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda izleyicilerin karşısına çıktı.

 

KIYAFETİYLE SEYİRCİLERDEN TAM NOT ALDI!

 

Stand-up gösterisinde seyircisi ile buluşan Ata Demirer sahnedeki kostümü ile izleyenler tarafından tam not aldı. İzleyenler gömlek-ceket kombininin sahne üzerinde Demirer'e çok yakıştığını söyledi. 

 

Demirer, Türk sanat müziğinden Türk halk müziğine, poptan arabeske kadar uzanan geniş bir repertuvar seslendirdi.

 

"Karayip Korsanları" filminin konseptinde kayıkla ve Jack Sparrow kostümüyle sahneye çıkan komedyen, açılışı "Ellerimde Çiçekler" şarkısıyla yaptı.

 

Ata Demirer, şarkı aralarında komik hikayelere yer verirken, moda, müzik, sanat ve televizyon dünyasından güldüren konulara değindi.

 

Taşkın Sabah yönetimindeki yaklaşık 20 kişiden oluşan orkestranın eşliğinde performans sergileyen Demirer, farklı sanatçılardan "Yaşamak Yalan Belki", "Altın Dişli Hayriye", "Seni Yakacaklar", "Bir Demet Yasemen", "Büklüm Büklüm" ve "Begonvil" gibi eserleri seslendirdi.

 

Demirer, katılımın yoğun olduğu gösteride bazı şarkılarını Müslüm Gürses, Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in sesinden yorumladı.

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