En pratik ve lezzetli aşure tarifi!

Aşure günü geldi. Aşure yapmaya hazırlanan evlerde heyecanlı ve keyifli bir süreç başladı. Aşureyi bu sene özel bir tarifle yapmak isteyen vatandaşlar aşurenin nasıl yapıldığını sorguluyor. Muharrem ayının 10. günü yapılan aşureler komşulara ve yakınlara dağıtılır. Bu yılda aşure zamanının gelmesi ile aileler aşure tarifini araştırmaya başladı. Aşurenin en pratik ve lezzetli tarifini haberimizin devamında bulabilirsiniz.



MALZEMELER

500 gr.buğday

2,5 lt su

350 gr. toz şeker

İÇ MALZEMELERİ İÇİN…

200 gr. ayıklanmış ve haşlanmış nohut

200 gr. haşlanmış fasulye

100 gr. sarı üzüm

8 adet kuru kayısı (minik doğranmış)

100gr. dolma fıstığı

1 çay bardağı süt

2 çorba kaşığı gül suyu

ÜZERİNİ SÜSLEMEK İÇİN…

Şamfıstık tozu

100 gr. pikan cevizi

100 gr. turna yemişi (cranberry)

Kuşüzümü

Dolma fıstığı

YAPILIŞI

Buğdayları bir gece önceden ıslatın. Çok iyi haşlandığından emin olduktan sonra, diğer iç malzemeleri ve şekeri ilave edin.

Tüm bu karışımı yoğun bir kıvam alıncaya kadar 30 dakika daha kaynatın. Daha sonra gül suyu ve süt ekleyerek ateşten alın. Kesinlikle nişasta veya un gibi yoğunlaştırıcı kullanmayın.

Aşureyi servis kaplarına sıcakken kepçe yardımıyla paylaştırarak soğumaya bırakın.

Soğuyan aşure kaplarının üzerini şamfıstık tozu, pikan cevizi, 100 gr. turna yemişi (cranberry), kuşüzümü ve dolma fıstığı ile süsleyin.

NOT: Aşurenizi kaynarken içine ceviz ve incir ilave etmeyin. Rengini karartıyor. İsteğe bağlı olarak servis etmeden önce üzerine tarçın serpiştirebilirsiniz.

Afiyet olsun!