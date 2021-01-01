Astrolojinin 2021 için yeni yıl mesajı ne? Burçlar 2021 yılına nasıl girdi?

Astrolog Nilay Dinç, "2021 yılına nasıl girdik?" sorusunun cevabını yanıtladı. 2021 yılının anahtar kelimelerinin "Cesaret, birlik, israf ve duygular" olduğunu belirten Dinç, Mor Papatya'ya 2021'in burç yorumları üzerinden değerlendirmelerde bulundu.



Aksam.com.tr'den Merve Kantarcı Çulha'ya açıklamalarda bulunan Astrolog Nilay Dinç, 2021 yılında öne çıkan konuları şöyle sıraladı:

"2021 yılına nasıl cesaret ile giriyoruz yeni yılın ilk saatleri duygularımızın, dürtülerimizin planeti olan Ay Aslan burcunda olacak ve aşk sembolü Junoo'ya güzel bir üçgen açı alacak yani yeni yıl aşkımızı, ilişkimizi ve yuvalarımızı şifalandıracak. Gururumuzu okşayan ,egolarımızı tatmin eden olaylar yaşayacağız. Aynı zamanda yaralı şifacı olarak tanımladığımız chiron ile alacağı güzel temas şifa enerjimiz aktif olacak. Yeni yıl şifa ile gelecek inşallah. Yuvasını kurtarmak, sorunlarını çözmek isteyenler için gök yüzü harekete geç ve adım at diyor. Gücümüzün temsili güneş ile Uranüs de yine güzel bir kontakta yani karamsarlıklardan arınıp yeni bir enerji ile harekete geçebiliriz."

KURAKLIĞA DİKKAT

2021'in burç yorumlarını da değerlendiren Astrolog Nilay Dinç, şu bilgileri verdi:

"Yeni yılın ilk haftası düşünüp, niyet ettiğimiz dileklerimiz için aksiyon alıp harekete geçebiliriz. Uranüs bize destek verebilir. 2021'in bizleri en çok uyardığı konu ise birlik beraberliğini koru ve israftan kaçın. Çünkü 2021 kuraklık ve halk hareketleri ve özgürlükleri konu alacak. Duyarlı olmakta fayda var. 2021'in size özel tarihlerini vererek doğru zamanda doğru hareketimizi belirlemeden gökyüzünden faydalanalım."

ASTROLOG NİLAY DİNÇ'TEN 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

7 - 11 Ocak: İlişkilere ve ticari adımlara dikkat edilmeli.

18 - 22 Ocak: Ticari ve yeni anlaşmalar gibi iş girişimleri için uygun.

22 Ocak haftası: Evlilik ve ilişki girişimleri için uygun.

1 Şubat haftası: Yaratıcılığımız artacak.

8 Şubat haftası: Zehirlenme ve boğulmalara ve sudan gelecek sorunlara dikkat.

13 - 14 Şubat: Spora başlamak, sportif aktivitelere katılmak için çok uygun bir tarih.

16 Mart haftası: İş kurma, genişletme, geliştirmek için uygun bir hafta

15 Nisan haftası: Kaza, patlama, yangın ve sakarlıklara dikkat.

23 Nisan haftası: Beklenmedik, sürpriz güzel gelişmeler.

14 - 24 Mayıs: Doğal afet, deprem hareketliliğine açık bir zaman dilimi olabilir.

29 Mayıs: Evlilik ve ilişki adımları için uygun tarihler.

11 - 12 - 13 Haziran: İşlerimizde başarı kazanmak için en uygun tarih aralığı.

11 - 23 Ağustos: Eğitim ve uluslararası işlerde yeni kararlar için uygun bir tarih.

6 Eylül haftası: Kaza, patlama, yangın ve sakarlıklara dikkat.

8 - 19 Eylül: Siyasi krizler meydana gelebilir.

6 Aralık: Evlilik ve ilişki adımları için uygun bir tarih.