Astım tedavisinin az bilinen yöntemleri!

Astım ataklarına sebep olan maddelerden uzak durulması gerekmektedir en kesin yol olarak kendiniz buna başvurabilirsiniz. Doktor yardımı almak her halükarda iyi olacaktır. Ülkemizde her 100 yetişkinden 7’sinde, her 100 çocuktan 15’inde görülen astım hastalığı, genetik ve çevresel tetikleyicilerin birleşik hareketi sonucu ortaya çıkmaktadır. Astım hastalığında dikkat edilmesi gereken en önemli faktörlerden biri de tetikleyici faktörlerden uzak durulması, durulamıyorsa da ilaçlarla atakların azaltılması gerekmektedir.

ASTIM TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Astım hastalığı tamamen ortadan kaldırılamayabilir. Ancak uygun tedavi ve iyi bir hasta-doktor işbirliği sağlanarak astım hastalığı tam kontrol altına alınabilir.

Astımın iyi kontrol edilmesi daha az hastaneye yatış ve yaşam kalitesinde artış anlamına gelmektedir.

ASTIM TEDAVİSİNİN AMAÇLARI

Astım hastaları için çoğu kez şikayetlerin giderilmesi tek amaçtır. Ancak hastaların bu beklentisi esas durumu maskeleyebilir. Çünkü önemli olan iltihabın (yangı=enflamasyon) tedavi edilmesidir.

ASTIM TEDAVİSİNDE ETKİLERİ FARKLI 2 GRUP İLAÇ KULLANILMAKTADIR:

Kontrol edici ilaçlar

Rahatlatıcı ilaçlar

Astım tedavisinde kullanılan ilaçların çoğu inhalasyon (solunum yolu) ile verilmektedir; ilaçlar böylece doğrudan hava yollarına ulaşmaktadır.

ASTIM TEDAVİSİNİN AMAÇLARI ŞUNLARDIR:

Gündüz ve gece şikayetlerinin olmaması

İşlerin rahat yapılabilmesi

Rahatlatıcı ilaca az gereksinim duyulması

Acil servise başvurmak zorunda kalınmaması

Sağlanan kontrolün sürdürülmesi

KONTROL EDİCİ İLAÇLAR

Bu gruptaki ilaçlar hava yollarındaki iltihabı tedavi ederek astımın kontrol altında tutulmasını sağlar.

Solunum yoluyla alınan steroidler bu grupta yer alır.

Bu ilaçların her gün ve uzun süreli olarak kullanılması gerekir.

Eğer hasta iyileştiğini sanarak doktoruna danışmadan tedavisini keserse, hastalık yeniden ortaya çıkar.

RAHATLATICI İLAÇLAR:

Etkileri kısa sürede hissedilir.

Bu grup ilaç sadece lüzum halinde nefes daralması olduğunda hava yollarını açmak için kullanılmalıdır.

Bu ilaçlara fazla ihtiyaç duyuluyorsa astım iyileşmiyor demektir.

ASTIMIN KONTROL ALTINA ALINMASI İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Doktorun verdiği ilaçlar (cihazlar) doğru ve düzenli kullanılmalıdır.

Hangi ilacın kontrol edici ilaç, hangisinin rahatlatıcı ilaç olduğu öğrenilmelidir.

Kontrollere düzenli gidilmelidir, çünkü doktor tedavi dozunu artırabilir veya azaltabilir.

Şikayetleri artıran tetikleyici faktörler mutlara öğrenilmeli ve mümkün olduğunca bunlardan uzak durulmalıdır.

ASTIM KONTROL ALTINA ALINDIĞI NASIL ANLAŞILIR?