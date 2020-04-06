Astım hastalığına doğal şifa kaynağı: Bamya tohumu

Bamya sebzesinin faydaları kadar bamya tohumu da sağlık açısından şifa kaynağı. Birçok hastalığa iyi gelen bamya tohumunun faydaları saymakla bitmiyor. Astım hastalığında mucize etki oluşturan bamya tohumu, içeriğinde B, C ve K vitaminleri bulunuyor. Bamya tohumu, diyabetten kolesterole, astımdan kolon kanserine kadar onlarca hastalığa iyi geliyor.

Yeşil çiçekli bir bitki olan bamya, düşük kalorisinden dolayı, diyet yemeklerinde ve sağlıklı beslenmek isteyenler tarafından sıkça tercih edilir.

KOLON KANSERİ RİSKİNİ AZALTIYOR

Yüksek lif içeriğinden dolayı tok tutarak hızlı kilo verdirir, aynı zamanda vücudun şeker miktarının dengelenmesi için de kullanılır. Yemeklerinize bamya tohumu ekleyerek birçok sağlık sorununu önlemeniz mümkündür. K vitamini açısından çok zengin olan bamya tohumu, bu sayede kemikleri güçlendirir. Lif bakımından zengin olduğu için diyabeti önler. Bamya tohumu kolesterol seviyesini dengeleme özelliğine sahiptir. Ayrıca içerdiği vitaminler, dolaylı olarak kalp sağlığını korur. Bamya tohumunun içerdiği besin maddelerinin kolon kanserine yakalanma riskini azalttığı yapılan araştırmalarla ortaya çıkmıştır.

BRONŞİTE ÇAREDİR

Çekilerek toz haline getirilen bamya tohumunun içine bal ve zeytinyağı eklenir. Macun kıvamına gelen bu karışım her sabah aç karnına bir çay kaşığı içildiğinde astım ve bronşite son verir. Çiğ veya pişmiş bamya tohumu düzenli tüketildiğinde kilo sorunlarını azaltabilir. Bamya sadece kilo vermeye yardımcı olmaz aynı zamanda kilo vermek isteyen kişilerde meydana gelebilecek besin açığını da giderebilir.