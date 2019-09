Astımlı çocuklar için hasta yakınlarının alabileceği 5 önlem

Astım hastalığında da her hastalıkta olduğu gibi dengeli ve düzenli beslenme oldukça önemli bir yer almaktadır. Astım hastalarının sağlıklı bir beslenme programı izlemesi hem kendilerini daha sağlıklı hissettirecek hem de astım hastalığının tedavi sürecinde oldukça önemli bir rol üstlenecektir. Özellikle bebeklerde anne sütünün önemini artık herkes kavramış durumdadır ancak astıma karşı korunmada anne sütünün önemi tam olarak kavranamamış olabilir. Anne sütü, bebeği alerjik etmenlere karşı korur ve böylece bebeklikten itibaren alerjik astımdan korunmuş olunur.

ASTIM VE BESLENME

ASTIMDA BESLENME AÇISINDAN ÖNEMLİ NOKTALAR NELERDİR?

Yetersiz ve dengesiz beslenme pek çok hastalıkta olduğu gibi solunum sistemi hastalıklarının oluşumunda da risk faktörleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle yeterli ve dengeli beslenme, hem bu hastalıklardan korunmada hem de hastalık oluştuktan sonraki tedavi süresince büyük önem taşımaktadır. Astım ve beslenme ilişkisi açısından değerlendirilmiş bazı durumlar vardır.

ANNE SÜTÜ VE ASTIM

Anne sütü 0-6 aylık bebeklerin tek besini olmalıdır. Bu dönemde anne sütü alınması bebeğin savunma sistemini güçlendirir. Anne sütünde bulunan pek çok savunma sistemi hücreleri, büyüme faktörleri, vitaminler, proteinler ve yağlar yaşamın ilk gününden itibaren bebeği korur.

Uzun süreli anne sütü alan çocuklarda alerjik problemlerin gelişmesi engellenebilmektedir. Anne sütü astımda da koruyucu etkiye sahiptir. Sekiz haftadan daha az anne sütü alan bebeklerde astım riskinin arttığı bilinmektedir. Özellikle ilk 4 ay anne sütüyle beslenmenin 6 yaşına kadar astıma karşı belirgin koruyucu etkisi vardır.

OMEGA-3

Astımda ve alerjik hastalıklarda omega-3 yağ asitlerinden zengin gıda tüketimi önerilmektedir. Omega-3 yağ asitleri balık yağında bulunur. Özellikle soğuk sularda yaşayan uskumru, ton, somon gibi yağlı balıklarda mevcuttur. Balıklar dışında keten tohumu ve yağı, konala yağı, soya yağı, fındık ve ceviz gibi bitkisel kaynaklarda da bir miktar omega-3 vardır.

ANTİOKSİDAN VİTAMİNLER

Yetersiz antioksidan alımı, genetik ve çevresel faktörlerle beraber astım gelişiminde rol oynayabilir. Beslenmede yeterli antioksidan gıda alımı özellikle havayolunun gelişmekte olduğu çocukluk döneminde ve hamilelik döneminde önem kazanmaktadır. Antioksidan vitaminler olan A, C ve E vitaminlerinin astımlı hastalarda yararlı olabileceği düşünülmektedir. E vitamininin zengin olduğu gıdalar arasında yeşil yapraklı sebzeler, yağlı tohumlar ve bunlardan elde edilen yağlar, sert kabuklu meyveler (fındık, ceviz vb.), tahıl taneleri ve kurubaklagiller sayılabilir. Et, yumurta ve balıkta da bir miktar E vitamini vardır. A vitamini ise en çok balık yağı, karaciğer, süt ve süt yağı ve yumurta sarısında bulunur. A vitamini öncüsü karotenoidler en çok sarı, turuncu ve yeşil sebze ve meyvelerde mevcuttur. Taze sebze ve meyveler ise C vitamininin en önemli kaynaklarıdır.

ASTIMLI ÇOCUKLAR İÇİN HASTA YAKINLARININ ALABİLECEĞİ ÖNLEMLER