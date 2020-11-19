Astım alerjisine şifa: Keçiboynuzu kürü

Astım ülkemizde ve dünyada 300 milyondan fazla insanı etkiliyor. Dolayısıyla astıma neyin iyi geldiği araştırılıyor. Özellikle ilaçlarda şifa bulamayan insanlar astım alerjisine iyi gelen bitkisel çözümleri araştırıyor. Peki, keçiboynuzu kürünün astıma iyi geldiğini hiç duydunuz mu?



Koronavirüs salgını ile mücadele edilen günlerde astım hastalarının da risk grubunda olması astım alerjisi bulunan insanları tedirgin ediyor. Alerjik astım, nefes darlığı, kuru öksürük, hırıltılı solunum belirtileriyle ortaya çıkıyor. Bu dönemde alerjenlerden korunmak ve tedavinin aksatılmaması büyük önem taşıyor. “Astım, mikrobik olmayan kronik bir akciğer hastalığıdır." diyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Füsun Soysal, astımla ilgili bilinmeyenler hakkında bilgi verdi.

ASTIMIN NEDENLERİ NELERDİR?

Astımlı hastaların solunum yolu normale göre daha duyarlı olup çeşitli alerjenler, sigara dumanı, kokular, soğuk algınlığı, grip, üst solunum yolu hastalıkları gibi tetikleyici faktörlerle daralarak nefes almayı zorlaştırmaktadır. Astımda, genetik faktörler etkindir ama çevresel faktörlerle de tetiklenebilmektedir. Alerjik astımı olan hastalar genetik olarak alerjik bünyeli doğmuş kişilerdir. Alerjiyi tetikleyen etmenler aslında alerjik astımı da tetiklemektedir. Bahar aylarında ortaya çıkan polenler, her türlü koku, toz, rutubet, mantar sporları ve küf gibi etkenlerdir.

HASTALIK ŞEKİL DEĞİŞTİREBİLİR

Bunların yanında, stres, hava kirliliği, duman, klimaların üflediği hava da alerjik astımın tetikleyicileri arasında yer almaktadır. Burada önemli olan alerjinin hangi organda kendini gösterecek olmasıdır. Solunum yollarını, akciğeri, cildi ya da gözleri etkileyebilmektedir. Alerjik yapılı kişilerde alerjinin ortaya çıkacağı organ değişebilmektedir. Alerji türleri zamanla şekil de değiştirebilmektedir.

GÖZLER DE KORUNMALI

Bazı gıdalar astım krizlerini tetikleyebilmektedir ama alerjik astıma solunum yoluyla alınan alerjenler daha fazla etki etmektedir. Ev içinde de ev tozu akarı, rutubet, küf gibi etkenler alerjik astım hastalarının şikayetlerini artırabilmektedir. Polenlerin en yoğun olduğu sabah saat 05.00 ve 10.00 arasında açık havada uzun süre bulunulmamalı ve spor yapılmamalıdır. Aynı zamanda yine bu saatlerde evi havalandırmamak gerekir. Dışarıdan gelindiğinde kıyafetler değiştirilmeli ve saçlar yıkanmalıdır. Klimalara polen filtreleri konulmalıdır. Gözlükle gözler de korunmalıdır. Özellikle bahar alerjilerinden ve alerjik astım krizlerinden korunmak için bu önlemler mutlaka alınmalıdır.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Astım hastalarının yüzde 99’u alerjik bünyeye sahiptir. Alerjenle karşılaştıklarında normal insanlardan farklı bir reaksiyon göstermektedirler. Bronşlarda kasılmalar meydana gelmekte ve daralmaktadır. Bu daralmalar alerjik astım belirtilerini ortaya çıkarmaktadır.

Kuru öksürük krizleri, nefes darlığı, hırıltılı solunum, nefes alıp verirken ıslık sesi çıkması, göğüs ağrısı veya göğüste baskı hissi... Astımla birlikte alerjik rinit belirtileri de olan burun akıntısı, göz yaşarması, hapşırma, boğaz kaşıntısı, geniz akıntısı da ortaya çıkabilmektedir. Alerjik astımın teşhisinde, akciğer grafisine bakılır, solunum fonksiyon testi yapılır ve eğer doktor gerekli görüyorsa alerji testleri yapılabilmektedir. Hastanın hikayesi de teşhis için çok önemlidir.

ASTIM ALERJİSİNE KÜR TARİFİ



Keçiboynuzu soğuk suyla yıkandıktan sonra küçük parçalara ayrılarak yarım litre suyla kaynatılıp soğutulduktan sonra 3 gün bekletip içmek şeklinde uygulanmalıdır. Bu doğal ve şifalı tedavi yöntemi yetişkinler için her sabah ve akşam bir çay bardağı şeklinde çocuklar için ise sadece kahvaltıdan önce bir çay bardağı içilmesi şeklinde bir tedavi önerilmektedir. Bu kür 20 gün uygulanmalıdır. 20 günden sonra ise aynı şifalı tedavi yöntemine bir çay kaşığı bal ilave ederek 20 gün daha devam edilmelidir.

STRES VE HAVA KİRLİLİĞİ TETİKLİYOR

Alerjik astımı olanlar özellikle polenlerden çok etkilenmektedir. Mart, nisan, mayıs aylarında polen yoğunluğunun artmasıyla alerjik astımı olan kişilerin dikkatli olması gerekmektedir. Yazın nemden etkilenenler de bulunmaktadır. Alerjik astım rahatsızlığı bulunan kişilerin kedi, köpek ve kuş gibi evcil hayvanlardan uzak durması gerekmektedir. Ayrıca alerjik astıma stres, mevsim değişiklikleri ve hava kirliliği de neden olabilmektedir.