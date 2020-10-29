Aspirin koronavirüse karşı iyi gelir mi?

Koronavirüs tehdidi devam ederken “Aspirin koronavirüse iyi gelir mi? Aspirinin faydaları nelerdir?” gibi sorular merak konusu oldu. Peki, uzmanlar bu duruma ne diyor? Aspirin hangi hastalar için faydalı, hangi hastalar için tehlikeli? Tüm soruların yanıtı haberimizde.



Aspirinin koronavirüse iyi geldiği iddialarına karşı yazılı açıklamalarda bulunan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, gündeme son dakika haberi olarak düşen COVİD-19 enfeksiyonu ve aspirin ilişkisi hakkında uyarıda bulundu. Prof.Dr. Bilal Boztosun konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“ABD’deki Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi aspirin kullanımının kanda pıhtı oluşumunu engelleyerek COVİD-19 kaynaklı ölüm riskini düşürdüğünü duyurdu. Gerçekten de COVİD-19 enfeksiyonu sırasında en önemli korkulan komplikasyonlardan biri damarlarda oluşacak pıhtıdır. Pıhtı (tromboz), damarlarda oluşup damar içini tıkayarak kalp, göz, bacak, böbrek, beyin organları besleyen damarlarda emboli dediğimiz olayın meydana gelmesine neden olur. Emboli ise hayati bir risk unsurudur. Eğer hastalarımızda mide ve gastrit problemleri yoksa doktorlarına danışarak aspirin kullanmalarının faydalı olabileceğini düşünüyoruz. Özellikle mide, bağırsak ve beyin kanaması geçirmiş hastalarımızın doktorlarına danışmadan aspirin kullanmamasını istiyoruz. Başka hastalıkları nedeniyle çeşitli ilaç kullanan hastalar ilave olarak asetil salisik asit (Aspirin) kullandıkları zaman diğer ilaçların aspirin ile etkileşimi ile kanama riskleri artabilir. Çok ilaç kullanan hastalarımız aspirin kullanmadan önce doktorlarına mutlaka danışmalıdır.”

KİMLER ASPİRİN KULLANABİLİR?

Hekime danışmadan aspirinin kullanılmaması gerektiği konusundaki uyarılarına devam eden Boztosun, şu bilgileri verdi:

“ABD’de yapılan çalışmada COVİD-19 enfeksiyonu sırasında pıhtı oluşumunu engellemek amacıyla düşük doz aspirin kullanımının pıhtı oluşumunu azalttığı açıklandı. Ülkemizde de ağır hastalara pıhtıyı önlemek için kan sulandırıcı iğne yapılıyor. Enfeksiyonu hafif geçiren hastalara verilmiyor. Son çalışmada koronavirüse yakalanan ve yatırılan hastaların hepsine aspirin verildiği anlaşıldı. Aspirin verilmeyen grupla kıyaslandığında yaklaşık yüzde 50 oranda pıhtı oluşumunda azalma gözlendiği bildirildi.”

Aspirini özellikle kalp-damar problemi olan hastaya uygunsa verdiklerini söyleyen Boztosun, “Aspirin kullanamayanların başka alternatifleri olduğunun bilinmesinde de fayda var. Sonuç olarak hekime danışmadan aspirin kullanılmanın sakıncalı olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum.” ifadelerini kullandı.