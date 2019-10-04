Faydaları şaşırtıyor: Aspir yağı

Aspir yağının vücuda birçok faydası var. Kolesterolden tutun göğüs rahatsızlıklarına kadar şifa oluyor. Bu yağ zayıflatıcı etkisi ile bilinirliğini korumaya devam ediyor. Aspir yağı vücudun ihtiyacı olan asitleri içerir. Bu bitki aynı zamanda damar sertliğini önlemeye destek olur. Bunun yanı sıra eklem ağrılarına iyi gelir.

ASPİR YAĞI NEDİR?

Son yıllarda adını sıkça duyduğumuz aspir yağı, yaz ortasında çiçek açan ve sarı rengi nedeniyle yalancı safran olarak da bilinen aspir bitkisinin tohumlarından elde edilen bir yağdır. Zayıflatıcı etkisi nedeniyle ünlenmiş olsa da, aspir yağının aslında diğer birçok sağlık problemine karşı da etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Ayçiçek yağı ve zeytinyağına alternatif olarak yemeklerde dahi kullanılabilen aspir yağının faydaları her geçen gün daha fazla bilindikçe, Güney Asya menşeili bu bitki, ülkemizde de birçok şehirde üretilmeye başlanmıştır. En çok Eskişehir’de yetiştirilen aspir bitkisi, Burdur, Isparta, Konya ve Tekirdağ’da da üretilmektedir.

Omega 3 ve Omega 6 bakımından oldukça zengin olan aspir yağının içeriğinde ayrıca, kalsiyum, fosfor, demir, lif ve B1, B2, B3, B12, C ve E vitaminleri de bol miktarda bulunur. İçeriğindeki linoleik asit de aspir yağının zayıflatıcı etki göstermesinin nedenidir.

ASPİR YAĞI NE İŞE YARAR?

Aspir yağı tamamen doğal bir yağ olup, anti-oksidan bir etkiye sahiptir ve sayısız sağlık problemine karşı etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Romatizma ağrılarının hafifletilmesinde yardımcıdır.

Sindirim problemlerinin ortadan kaldırılmasında fayda sağlar.

Kan şekerini ve kolesterolü düzenler.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Vücuttaki fazla yağın enerjiye dönüşmesini sağlayarak kilo vermeyi hızlandırır.

Özellikle göğüs kanseri ve prostat kanserine karşı koruyucu etki gösterir.

Yaşlanma belirtilerini azaltır.

Vücudun kas sistemini korur.

Metabolizmayı hızlandırır.

Damar sertliğine karşı koruyucudur.

Cildin nem dengesini düzenler ve cilt kuruluğunu önler.

Doğum sonrası oluşabilen çatlakların görünümünü azaltmaya yardımcıdır.

Adet kanamalarının düzene girmesini sağlar ve bu dönemde görülebilen ağrıları azaltır.

Vücuda enerji ve zindelik verir.

Cinsel isteği arttırır.

Bağırsaklarda oluşan kurtların dökülmesini sağlar.

Bronzlaştırıcı yağ olarak etki sağlar.

Mideyi korur ve güçlendirir.