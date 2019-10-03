Erzurum'un meşhur tadı: Aşotu çorbası tarifi!

Aşotunda da kullanıldığı gibi Erzurum mutfağında bulgur, yarma, tarhana, erişte, dövme en çok tüketilenlerdir. Yemeklerinin oldukça besleyici ve doyurucu olmasının sebebi de budur. Birazdan vereceğimiz tarifte siz de misafirlerinize, sevdiklerinize Aşotu çorbası yapabilirsiniz. Eminiz ki hepsi bu tada bayılacaktır. Aşotu çorbası tüketilirken porsiyon kontrolüne dikkat etmek gerekmektedir. Her şeyin fazlası çok iyi olmadığından yemek yerken de aşırıya kaçmak olumsuz sonuçlar doğurabilir.

AŞOTU ÇORBASI (ERZURUM) TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Malzemeler

1 su bardağı buğday

1 soğan

1.5 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı aşotu (kişniş)

4 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı un

1 yumurta sarısı

Köfte için

250 gr kıyma

Tuz

Karabiber

AŞOTU ÇORBASI (ERZURUM) NASIL YAPILIR?

Buğdayı 4 su bardağı su ile yumuşayana kadar haşlayın. Yoğurt, yumurta sarısı ve unu derin bir kapta karıştırın. Buğdayı haşladığınız sudan 1 kepçe kadar alıp yoğurtlu karışıma ekleyerek karıştırın. Kaynamakta olan buğdaya ilave edip hızlıca karıştırın. Tavaya tereyağını ekleyip eritin. Üzerine yemeklik doğradığınız soğanı ilave edip soteleyin. Soğan yumuşayınca çorbaya ekleyip karıştırın. Kıyma, tuz ve karabiberi iyice yoğurun. Misketten daha küçük köfteler hazırlayın. Kaynayan çorbaya ilave edin. Kişniş, tuz ve karabiberi ilave edip köfteler yumuşayana kadar pişirin. Sıcak servis yapın.

Erzurum’ da özellikle eve gelen misafirlere ikram edilen besin değeri yüksek, yapımı emek isteyen zengin bir yöresel çorba. Aşotunu temizleyip yıkayın. Bir bıçak yardımı ile ince ince kıyıp tuzlayın. İki saat bekletin. Tekrar yıkayın ve tuzundan arındırın. Elinizle iyice sıkıp suyunu süzün. Aralarına iri tuz serperek cam bir kavanoza bastırın. Kapağını sıkıca kapatın. Dilediğiniz zaman çorbalara ekleyebilirsiniz.