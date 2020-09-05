Asma yaprağında sardalya tarifine bayılacaksınız! Sardalya nasıl yapılır?

Çanakkale denilince akla gelen lezzetler arasında hiç şüphesiz ki sardalya da başı çeken yiyecekler arasında gelir. Peki, sardalya nasıl yapılır? İşte size asma yaprağında sardalya dolması tarifi...

Damak zevkine göre genellikle 3 farklı şekilde yapılan sardalya; içi temizlenmeden doğruca denizden çıktığı gibi ızgaraya atılır, bir yapılış şekli ise içi temizlenerek susama bulanır ve ızgaraya atılır. En çok bilinen ve sevilen bir diğer yapılış şekli ise içi temizlenen sardalya asma yaprağına dolma gibi sarılarak ızgaraya atılır ve piştikten sonra bütün şekilde yenir.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Çanakkale’de uzun yıllar özel bir otelin mutfağında şef olarak görev yapan Cemil Sav, asma yaprağında sardalyanın nasıl yapıldığını şu şekilde anlattı:

“Çanakkale sularında yetişen sardalya; pullu ve yağlı, omega-3 bakımından zengindir. O yüzden tercih edilir. Sardalyanın kılçığını alarak, asma yaprağına sarıp, ızgara atıyoruz ve 10 dakikada servis ediyoruz. Susamlı, temizlenmeden ve asma yaprağında 3 farklı şekilde yaparak, yine 10 dakika içerisinde servis ediyoruz. Sardalyayı ızgarada yaparken devamlı çevirmemiz gerekiyor, zaten kendi yağını salıyor ve azalmıyor.”

SARDALYANIN KİLOSU NE KADAR?

1 Eylül itibariyle denizlerde av yasağının son bulmasıyla birlikte tezgahlarda bolca yerini alırken, fiyatlarda 50 liralardan 20 liralara düştü.

