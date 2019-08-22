Yiyen bir daha istiyor: Asma yaprağında pastırma tarifi

Herkes sofraların farklı bir lezzeti olan asma yaprağında pastırmanın lezzetinin büyüsüne kolayca kapılabiliyor. Sofraları süsleyen ve Kayseri’ye has farklı bir lezzet olan “Asma yaprağı pastırma nasıl yapılır?” Asma yaprağında pastırma tarifi…” sorusunun cevabı tarifimizde…

ASMA YAPRAĞINDA PASTIRMA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

300 gr asma yaprağı

200 gr çemeni alınmış dilim pastırma

1 çorba kaşığı kıyılmış maydanoz

5 gr tereyağı

1 limon

2 çarliston biber

1 çorba kaşığı kıyılmış soğan

1 tatlı kaşığı nar ekşisi

1 közlenmiş salçalık kırmızıbiber



ASMA YAPRAĞINDA PASTIRMA NASIL YAPILIR

Lezzet sofralarınız için harika sunuyor. Şimdi başlayalım...

Salçalık kırmızıbiberi jülyen doğrayın. Limonun kabuğunu soyup ince dilimleyin. Biberleri de jülyen doğrayın. Asma yapraklarını ılık suda yarım saat kadar bekletin. Akan suyun altında süzün.

Asma yapraklarının saplarını temizleyip iki tanesini yan yana açın. Sırasıyla dilimlenmiş pastırma, kıyılmış maydanoz, limon dilimleri, soğan ve biberleri üst üste dizip rulo şeklinde sarın. Kalan malzemeleri de aynı şekilde hazırlayın.

Hazırladığınız yaprakların her iki tarafını kömür ateşinin üzerinde pişirin. Servis tabağına aktarın. Nar ekşisi ile tatlandırılmış közlenmiş ve jülyen doğranmış salçalık kırmızıbiberle servis yapın.