Aslanlar için seyahat, İkizler için aşk zamanı! 15 Ekim 2020 burç yorumları

Burçlarda aşk ve iş hayatına dair yorumlar araştırılıyor. 15 Ekim 2020 burç yorumları sizi mutlu edebilir. Ay 15 Ekim perşembe günü Başak burcundan ayrılıp Terazi burcuna geçiş yapacak. Perşembe günü Aslan burcu seyahate çıkabilir, Oğlak burcunu kariyeriyle ilgili önemli bir gelişme mutlu edebilir. İkizleri ise aşk hayatında mutlu haberler bekliyor. Umudunuza ortak olan günlük burç yorumları Astrolog Ceylin Çelebi'nin yorumuyla sizlerle...



15 EKİM 2020 KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: Ay 15 Ekim perşembe günü Başak burcundan ayrılıp Terazi burcuna geçiş yapacak. Gün boyunca ikili ilişkilerinin daha fazla öne çıktığına şahit olabilirsin.

15 EKİM 2020 BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Sabah saatlerinde ikili ilişkilerinde uyum sağlayabileceğin güzel enerjiler var. Evcil hayvanlarının bakımına vakit ayırabilirsin.

15 EKİM 2020 İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Ay perşembe günü burç değiştireceği için de değişken enerjiler altında olabilirsin. Aşk hayatında aradığın uyumu yakalıyor olacaksın.

15 EKİM 2020 YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Evinle ilgili konuların öne çıktığı perşembe günü evini, yaşadığın alanı güzelleştirmek isteyebilirsin. Senin için önemli eril figürler ile aranda yoğun bir tartışma durumu söz konusu olabilir.

15 EKİM 2020 ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: Sürpriz bir kısa seyahate çıkman gerekebilir. Aynı zamanda perşembe günü iki kişinin arasında arabuluculuk yapman gereken durumlar söz konusu olabilir. Eşinle arandaki bir tartışma farkına varmadan büyüyebilir.

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