Aslan burcu yorumu! 25 Ekim 2019 Cuma günlük burç yorumları

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ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN 25 EKİM 2019 CUMA

Bir yandan harcamalarını düzenlemeye çalışırken diğer taraftan sürekli alışveriş yaparak kendini iyi hissetmeye çalışıyorsun. Farklı yollarla sakinleşmeyi denemelisin. Bugün yaratıcı gücün çok yüksek. Saat 16:00 ile 23:20 arasında Ay boşlukta olacağından yeni bir iş başlatmamaya, elindeki işleri tamamlamaya özen göster. Sonrasında çok daha pozitif bir ruh haline bürüneceksin.