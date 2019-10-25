Aslan burcu yorumları! 26 Ekim 2019 cumartesi aslan burcu yorumları

Günlük burç yorumlarında 26 Ekim 2019 Cumartesi günü yorumları merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar günlük burç yorumlarını düzenli takip ediyor. Aşk, sağlık ve para gibi konularda ne gibi değişimler yaşanacağı merak ediliyor. Günlük burç yorumlarında 26 Ekim 2019 Cumartesi Aslan burcu yorumlarını ve Kova, İkizler, Boğa, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak ve Balık burcu yorumlarını bulabilirsiniz.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN 26 EKİM 2019 CUMARTESİ GÜNÜ YORUMLARI

Bugün yakın çevrenle olan iletişiminde iyi başlayan diyaloglarının akşam saatlerine doğru gerginleştiğine şahit olabilirsin. Onların bir sözü ya da bakışı ile içsel anlamda bir gerginlik göstermen söz konusu olabilir. Yine de Ay Terazi’de olduğu için uyumlu günündesin. Çalışma koşulların ile ilgili yaşadığın sınırlamalar seni huzursuz ediyor.

Astrolog Ceylin Çelebi

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ceylincelebi@gmail.com