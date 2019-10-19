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  3. Aslan burcu yorumları 19 Ekim 2019 Cumartesi

Aslan burcu yorumları 19 Ekim 2019 Cumartesi

Aslan burcu yorumları 19 Ekim 2019 Cumartesi

İkizler burcunda 19 Ekim 2019 Cumartesi yorumları araştırılıyor. İkizler burcu yorumlarında neler olacağı konuşuluyor. Hayata dair yaşanacak gelişmeler ikizler burcunda yer alıyor. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcunun yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

İkizler burcu 19 Ekim 2019 Cumartesi merak ediliyor. İkizler burcunu taşıyanlar günlük burç yorumlarını okuyor. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

İkizler Burcu 19 EKİM 2019 CUMARTESİ YORUMU

Bugün geleceğinize yönelik kaygılar taşımanız söz konusu olabilir. Sevdiğiniz insanla aranızdaki iletişimlerde kopukluk olabilir. Önümüzdeki günlerde kendinizi duygusal açıdan rahatlamış hissedeceksiniz.

Birlikte çalıştığınız kişilerle ilgili çeşitli sorunlar yaşayabilirsiniz. Detaylarla uğraşmak canınızı sıksa da bugün ayrıntılara biraz daha özen göstermeye çalışacaksınız.

İKİZLER BURCU KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

İkizler burcu insanları hızlı düşüncelerine uygun çabuk hareket ederler. Ayni anda birkaç işi birden yapabilirler. Onların adapte olamayacakları iş yoktur. Bu yüzden değişik karakterli olmaları ile tanınırlar. Bu yapılarını her zaman görebilmek mümkündür. Son derece neşeli ve mutlu oldukları bir anda, aniden mutsuz olabilirler. Çevreleri tarafından sürekli yanlış anlaşılabilirler. Herhangi bir konuda bilgileri az bile olsa, bunu çok iyi gizlemeyi başarırlar. Aksine; kulaktan dolma duydukları bilgileri öyle ustaca anlatırlar ki, dinleyenler onları o işin uzmanı sanırlar. Pratik zekalarıyla çekici ve akıllıdırlar. Bu nedenle onları tanımlayan sözcük 'Düşünüyorum' dur. Fakat bu düşünceleri hep yeni arayışlara doğru yönelmiştir. Bu yüzden uzun soluklu çalışmalar onları yorar. Kendilerini iyi eğitmiş ikizler hoş ve zariflikleri ile yaşamı zevkli kılarlarken, eğitimsiz olanlar da yaşamı o kadar çekilmez hale getirirler. Kendi paralarına karşı tutumlu davranmalarına karşın, başkalarının paralarını kolayca harcayabilirler.

İKİZLER BURCU FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Güzel bir fiziğe sahiptirler. Uzun boy, biçimli bir beden, uzun kol ve bacaklar, koyu kumral saçlar, kahverengi gözlere sahiptirler. Gözleri keskindir ve uzağı çok iyi görürler. Gözlemcilikleri çok güçlüdür.

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