Aslan burcu kadını nelerden hoşlanır?

"Aslan burcu kadınının özellikleri- Aslan burcu kadını nelerden hoşlanır?" sorularının cevapları vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor. Aslan burcu kadınları hayatınızda görebileceğiniz en zor kadınlardır. Aslan burcu kadınları dediğim dedik, bildiğim bildiktir. Aslan burcu kadınları aşırı özgüven sahibi bireylerdir ve tavsiyelerden, çekilen nutuklardan nefret ederler. Aslan burcu ile ilgili detaylar haberimizde...

08 Ağustos 2019 Perşembe 14:00
08 Ağustos 2019 Perşembe 14:12
Aslan burcu kadını nelerden hoşlanır"

Aslan burcu kadınlarının kötü yönleri genellikle iyi yönlerine ağır basar çünkü dik başlılıkları, kabullenemeyişleri, özgüvenleri karşısındaki insanı oldukça yormaya yetecektir. Ama tüm bunların yanında aslan burcu kadınları hayattan zevk almayı da bilirler. İstedikleri her şeyi ellerinden geldikçe yapmaya çalışır ve genellikle yaparlar. Ailesi ve çevresi pek zorluk çekmez çünkü onu öyle kabullenmişlerdir.. Aslan burcu ile ilgili bilgileri sizin için derledik.

ASLAN BURCU KADINININ ÖZELLİKLERİ

Aslan burcu kadınları başlarında görünmez taçlarıyla dolaşan kişilerdir. Her zaman bakımlı, zarif, dikkatlidirler. Dik, güvenli yürüyüşleriyle, kalabalıkların arasında bile fark edilirler. Kendine özgüdür. Ne yapması gerektiğinin söylenmesinden (özellikle de eşi tarafından) hiç hoşlanmaz. Böyle bir tutum onu, arkadasına bakmadan kaçıracaktır. Çok pratik, işlevsel bir zekaya sahip Aslan kadını, bir kez karar verdi mi bir daha asla dönmez. İlgi odağı olmak ister, fakat dalkavukları ayırt etmekte Aslan erkeğinden daha başarılıdır.

Gece hayatını sever. Son moda yerlerde, son moda kıyafetler içinde boy göstermek hoşuna gider. Yaşam zevkleri pahalı olur. Bu nedenle evinin ihtiyaçlarını bile göz ardı edebilir.

ASLAN BURCU KADINI NELERDEN HOŞLANIR?

Aslan kadınları, en az Aslan erkekleri kadar özgürlüklerine düşkündür. Kıskançlığa katlanamaz, ama son derece kıskançtır. Mütevazı, evde oturmayı seven bir kadını tercih eden erkeklere göre değillerdir. Hayata son zerresine kadar bağlı olan bu kadın, çok sadık, ateşli bir aşıktır. Bir erkeğin kendisini hakkettiğine inanırsa, ona sevgisini verecektir. Gezmeyi, seyehati, eğlenceyi çok sever ama uçarı olmaz. Aşk konusunda ayakları hep yerdedir. Kendisi gibi ne yaptığını bilen bir erkek arar. Ancak doğum anındaki etkilere göre, emretmeyi, idareyi çok seven bir kişiliğe sahip olursa, zayıf, istediğini yaptıracağı, kukla erkekleri de tercih edebilir.

Ne olursa olsun, eşinin yapması gereken tek şey, onu aldatmamaktır. En küçük kaçamak girişimini dahi hoş göremeyecektir. Kendisine bağlı kalındığı sürece o da aynı şekilde davranacaktır. Fakat, küçük bir macera girişimine, kendisi de başka denizlere yelken açarak cevap verecektir. İlişkide karşılıklı sadakatin, karşılıklı saygıyla eş-değer olduğunu düşünür ki, saygı onun için neredeyse aşk kadar önemlidir.

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