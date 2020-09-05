Aslan burcu için aşk, Balık burcu için hediye zamanı! 6 Eylül 2020 burç yorumları

6 Eylül 2020 Pazar günü burç yorumları astrolojiyle ilgilenenler tarafından merak ediliyor. 6 Eylül Pazar günü Venüs Aslan burcuna geçiyor. Aslan burcu aşk hayatında güzel gelişmelerin hız kazanacağı bir sürece giriyor. 6 Eylül Pazar günü Koç burcu için parasal konular önem kazanabilir, Akrep burcu ise güne güçlü bir motivasyonla başlayabilir. Günlük burç yorumları içerisinde duygularınızı bulabilirsiniz. İşte 6 Eylül 2020 Pazar burç yorumları...



KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 6 Eylül Pazar günü Ay Koç burcundan ayrılıp saat 11.43'te boğa burcuna geçiş yapacak. Günün ikinci yarısında parasal konuların önem kazanıyor.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Ayın senin burcuna geçeceği günün ikinci yarısında bireysel konularda daha fazla stabiliteye önem verebilirsin. Yapmak istediklerini yerine getirmek adına senin açından öğleden sonrası daha uygun gözüküyor.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Sabah saatlerinde bir takım kısıtlamalara maruz kalmak senin adına zorlayıcı olabilir. Ayın burç değiştireceği bugün değişken enerjiler altında olabilirsin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Venüs gezegeni pazar günü senin burcundan ayrılıp Aslan burcuna geçiş yapacak. Kendini gösteren ve pahalı objelere olan ilgin bu süreçte artabilir.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: Aşk ve ilişkiler gezegeni Venüs pazar günü senin burcuna geçecek. Aşk hayatında güzel gelişmelerin hız kazanacağı bir sürece giriyorsun.

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Aşk, para ve sağlık konularında 6 Eylül 2020 Pazar burç yorumları