Aşk ve iş hayatında 21 Ekim 2020 burç yorumları

Aşk ve iş hayatında günlük burç yorumları araştırılıyor. 21 Ekim Çarşamba günü Ay, Oğlak burcuna geçiş yapacak. Aslan burcunu işle ilgili yoğunluklar, Akrep burcunu seyahat bekliyor. İkizler burcunu ise mutlu bir gün bekliyor. İşte 21 Ekim 2020 burç yorumları...



KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 21 Ekim Çarşamba günü Ay saat 09.43’e kadar Yay burcunda ilerlemeye devam edecek. Saat 06:38 ile 09:43 arasında boşlukta olan Ay sonrasında ise Oğlak burcuna geçiş yapacak. Annenle ilgili konular önem kazanabilir.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: İkili ilişkilerinde partnerinle birbirinize verdiğiniz destek hayli artıyor. Sabah saatlerinde gündemin değişebilir.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Sabah saatlerinde ikili ilişkilerinde yaşayacağın uyumlu enerjiler seni mutlu edebilir. İletişim adına gece saatleri daha uygun olacaktır.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Sabah saatlerinde Ay karşıt burcun olan Oğlak burcuna geçiyor. Günün büyük bir bölümünde eşinle olan ilişkin öne çıkıyor olacak.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: Günlük işlerinin yoğunlaşacak olduğu çarşamba günü boyunca sağlığınla ilgili konulara da dikkat etmen gerekiyor. Dizlerinle ilgili rahatsızlıklar baş gösterebilir.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK: Çarşamba günü boyunca geçmişten gelen konular öne çıkabilir. Birine açılmak istiyorsan akşam saatlerini değerlendirmen iyi olacaktır.

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Hangi burçları şanslı bir gün bekliyor? 21 Ekim 2020 burç yorumları