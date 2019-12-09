Aşırı üşüyenler dikkat! Nedeni çok farklı olabilir!

Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, sıcaklıkların sıfırın altına düştüğü şu günlerde, sıkı sıkıya giyinmesine rağmen gereğinden fazla üşüyen, ortalama sıcaklıklarda bile elini-ayağını ısıtamayanlar için, "Sadece soğuk yüzünden üşümüyor olabilirler" dedi.

Bir türlü ısınamayan kişilerin yalnızca soğuktan değil, bazı hastalıklardan dolayı sürekli üşüdüklerine dikkat çeken Dr. Buyrukçu, şöyle söyledi:

BU DEĞER 50'NİN ALTINDAYSA...

"Örneğin kişinin kan şekeri düzeyi 50 mg/dl veya altında ise hipoglisemi söz konusudur ve düşük kan şekerinin belritilerinden biri kişinin özellikle kışın bir türlü ısınamamasıdır.

Türkiye'de bugün her 100 kişiden 5'inde görülen hipoglisemş, gerekli tedbirler alınmadığı takdirde uzun vardede bazı hastalarda diyabete yol açmaktadır."

ANEMİNİZ VARSA...

Gereğinden fazla üşümeye yol açan bir başka sağlık sorununun ise "kansızlık" olduğunu söyleyen Dr. Buyrukçu, sözlerine şöyle devam etti:

"Daha çok kadınlarda görülen ve toplumun genelini etkileyen anemi, sadece üşümeye neden olmaz; halsizlik, yorgunluk nefes nefese kalma, baş dönmesi, göz kararması, baş ağrısı ve depresyona, tedavi edilmediği takdir de de mide ve bağırsak kanseri başta olmak üzere birçok hastalığa davetiye çıkarır."

ÇOK ÜŞÜYENLER TİROİDLERİNE BAKTIRMALI

Yine insan metabolizması için çok önemli olan tiroid ile ilgili sorunu olanların, kışın daha gazla üşüdüğünü bildiren Dr. Buyrukçu, "Yanısıra kabızlık, kontrolsüz kilo alımı gibi yaşam kalitesini düşüren sıkıntılarla karşı karşıya kalır. Fazla üşüyorsanız mutlaka tiroidlerinize baktırın diye konuştu."

Dr. Buğra Buyrukçu; kan dolaşımı ve sinir sisteminde sorun olanlar ile baı cilt hastalığı olanların da normalde daha fazla üşüdüklerini işaret etti. Üşütmeye en sık neden olan hastalıkların başında ise 'grip' geldiğini kaydeden Dr. Buyrukçu, şunları söyledi:

DENGELİ BESLENİN

"Gribin en bilinen belirtileri titreme boyutunda üşümedir. Benzer şekilde soğuk algınlığı, bronşit ve zatürrede de üşümeye ağrılar eşlik eder, ateş yükselebilir. Bizim; altta yatan bir sağlık sorunu yoksa üşümeden korunmak için önerdiğimiz yegane unsurlar; doğru beslenmek, doğru giyinmektir.

Doğru giyinmeden kastımız kat kat çok kalın giyinmek değil, vücut ısısını kontrol altında tutacak ortalama bir giyinmedir.

Yerli ve dengeli beslenme, mevsimine uygun sebze ve meyveleri tüketmenin yanısıra bitkisel ürünler de çok işe yarayacaktır.

Taze zencefil çayı, ıhlamur, fıstık, karabuğday çayı, hindistan cevizi yağı, üşümeye karşı etkin koruma sağlamaktadır.

Spor, kışın da vazgeçilmemesi gereken, üstelik üşümeye karşı vücut ısı dengesini sağlayan bir aktivitedir. Ne yazık ki sık yapılan hatalardan biri kışın sporu bırakmaktır."