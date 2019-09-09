Hafif tatlı arayanlara: Aside tatlısı

İnternette en çok aranan tatlı tariflerinden biri olan asidenin nasıl yapıldığı merak ediliyor. Pekmez tatlısı olarak da bilinen aside tatlısı sağlıklı olması sebebiyle birçok kişi tarafından sıkça tercih ediliyor.

ASİDE TATLISI MALZEMELERİ

½ bardak pekmez

1 bardak su

2 kaşık un

1 tutam tuz

Üzeri için;

1 kaşık tereyağı (eritilmiş)

ASİDE TATLISI TARİFİ

Orta boy bir tencerenin içinde pekmezi, unu ve suyu kaynayıncaya kadar karıştırın. Fokurdamaya başlayıp kıvam alınca 1 tutam tuz ekleyin. Karıştırdıktan sonra ocaktan alın. Cam kaselerinize koyduğunuz tatlılarınızı soğuduktan sonra, bir tavanın içinde erittiğiniz tereyağını üzerine dökün. Dilerseniz üzerinde dövülmüş fındık ile servis edebilirsiniz.