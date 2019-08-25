Aşçı çorbasının en leziz tarifi!

“Aşçı çorbası nasıl yapılır?” sorusunun cevabı merak ediliyor. Lezzetiyle ve zengin içeriğiyle herkesin beğendiği bir çorba olan aşçı çorbası nasıl yapılır merak ediliyor. Besleyici olmasıyla sağlığa da çok faydalı olan aşçı çorbası herkesin severek tükettiği çorbalar arasında başa geliyor.

25 Ağustos 2019 Pazar 13:59
25 Ağustos 2019 Pazar 13:59
Aşçı çorbasının en leziz tarifi!

Lezzetiyle ve içerisindeki besinlerle sağlık için bir numaralı çorba olan aşçı çorbası nasıl yapılır merak ediliyor. Tavuk ve mercimeğin birbirine karışmasıyla oluşan aşçı çorbası sağlık açısından çok yararlı bir çorba olmasıyla sıkça tercih ediliyor. Aşçı çorbası nasıl yapılır sorusunun cevabı ve daha fazlası haberimizin detayında sizlerle…

AŞÇININ ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER:

1 adet küçük boy haşlanmış tavuk göğsü

4 su bardağı tavuk suyu

2 çay bardağı kırmızı mercimek

1/2 çay bardağı tel şehriye

1 adet yemeklik doğranmış kuru soğan

1 adet rendelenmiş domates

1 silme yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı dolusu kuru nane

2 yemek kaşığı sıvıyağ

1 silme yemek kaşığı tereyağ

yeterince tuz

HAZIRLANIŞI:

Tencereye sıvıyağı ve soğanı koyup rengi değişene kadar kavurun. Domatesi, salçayı ve tuzu ekleyip tencerenin kapağını kapatarak, domatesin saldığı suyu çekmesini sağlayın. Mercimeği yıkayıp 15 dk. kadar suda beklettikten sonra süzüp tencereye dökün. Üzerine 3 su bardağı su ekleyip, karıştırarak kısık ateşte mercimekleri pişirin.   Kaynarken içerisine el blenderi tutup pürüzsüz hale getirin. Pişen çorbaya didiklenmiş tavuk etlerini, tel şehriyeyi ve 4 su bardağı tavuk suyunu ilave edip 10 dk. daha kaynatıp ateşi söndürün. Son olarak naneyi tereyağında yakıp, çorbanın üzerinde gezdirin. Sıcak halde iken servis yapabilirsiniz.

DİP NOT: Çorbanın koyuluğu su veya tavuk suyu ilave edilerek istediğiniz kıvama gelebilir. Arzu ederseniz yerken limon suyu ekleyebilirsiniz.

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