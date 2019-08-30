Armudun bilinmeyen faydaları

Armut, geniş çeşitliliğe sahip bir meyvedir. Japon armudu ve deveci armudu özellikle ülkemizde çok fazla tüketilir. Tatlı ve lezzetli bir meyve olan armudun pek çok faydası bulunmaktadır. Ülkemizde de bol miktarda bulunan armut herkes tarafından sıkça tercih edilen meyveler arasındadır. Lif açısından oldukça zengin olan armut, bu nedenle kilo vermeye de yardımcı olmaktadır. “Armudun faydaları nelerdir?” sorusu sıkça armut tüketenlerin merak ettiği konular arasında yer alıyor.

ARMUTUN FAYDALARI

Kan Basıncını Yükseltir: Antioksidan ve anti kanserojen içeren armut kan basıncının yükselmesini engeller.

Kanseri Önler: İçeriğinde bakır ve C vitamini bulunan armut hücreleri korumasından dolayı kanseri önler.

Kolesterolü Düşürür: Pektin içeren armut kolesterolün düşmesini sağlar.

Bağırsaklara Faydalıdır: Armudu direk meyve olarak tükettiğinizde yüksek lif içerdiğinden bağırsakların düzgün çalışmasını sağlar.

Kabızlığı Giderir: Armudun kendisi de suyu da müshil etkisi göstererek kabızlık sorununuzu önler.

Enerji Verir: Armudun içinde bulunan fruktoz ve glikoz müthiş bir enerji sağlayarak canlı olmanıza yardımcı olur.

Ateşi Düşürür: Ateşli hastaya bir bardak armut suyundan vermek ateşin azalmasında etki sağlar.

Serbest Radikallerle Savaşır: Vücutta bulunan ve hastalıkların ana kaynağı olan serbest radikaller armutla düşmandır. Serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyan armut K ve C vitamini açısından zengindir.

Kalp Hastalıklarını Önler: Lif açısından zengin olan armut kalp sağlığını korur. Günde 1 tane armut tüketerek inme riskini en aza indirebilirsiniz.

Kemik Hastalıklarından Korur: Günde almanız gereken kalsiyum oranını karşılayan armut osteoporoz hastalığını ve kemik rahatsızlıklarını önler.

ARMUDUN FAYDALARI ( BİLİNMEYEN FAYDALARI)

Göğüs kanserini önler.

Diyabet ve tip 2 rahatsızlıklarını azaltır.

Kalp hastalıklarında şifadır.

Armutta B2, B3, bakır ve B6 vitaminleri bulunur.

Folik asit açısından zengin olan armut hamilelik döneminde özellikle tavsiye edilir.

Damarların hasar görmesini önleyerek kalbinde korunmasını sağlar.

Potasyum açısından zengin olan armut yüksek tansiyonu engeller.

Alerji açısından en az riski olan meyvedir ve bebeklere rahatlıkla verilebilir.

Kemik erimesi oluşmaması için armut tüketilmelidir.

ARMUTUN ZAYIFLAMAYA ETKİSİ

Düzgün beslenme yöntemi ile doğru zamanlarda tüketilirse lif açısından zengin olan armut sizi zayıflatacaktır. Armudun içinde bulunan lifler sizin acıkmanızı engelleyerek iştahınızı kontrol altına alır.

Armut tüketildiğinde kan şekeri dengeleneceğinden çabuk yorulup halsiz kalmazsınız. Bunun sonucunda daha hareketli ve enerjik olursunuz.

ARMUT NASIL TÜKETİLMELİDİR?

Armudu özellikle yemeklerden önce tüketmek gerekir.

Armudun içinde bulunan çekirdekleri de armut ile birlikte tüketildiğinde bağırsaklarda oluşan kurtların dökülmesini sağlar.

Direk meyve olarak yiyebileceğiniz gibi pişirerek de armudu tüketebilirsiniz.

ARMUDUN ZARARLARI NELERDİR?

Armudun bilinen belirgin bir yan etkisi yoktur. Tansiyonu düşük olan kişiler armut tüketimini sınırlandırmalıdır. İshal problemi çeken kişiler bu süre zarfında armut yememelidir.