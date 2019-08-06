En lezzetli armut reçeli tarifi!

ARMUT REÇELİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 kg armut

1 kg toz şeker

2-3 adet karanfil

1 adet çubuk tarçın

½ limon suyu

2 su bardağı su

YAPILIŞI

Armut reçelinin daha iyi bir kıvamda olması için seçtiğimiz olgun ve yumuşak armutlarımızı soyuyoruz. Armutların orta kısmındaki çekirdekleri ve çekirdek bölgesini çıkarıyoruz.

Çekirdeklerinden ve kabuğundan temizlenen yumuşacık armutlarımızı meyve bıçağı ile ufak ufak kesiyoruz.

Şeker ve suyu bir tencerede karıştırma işlemini yaparak kaynatmaya başlıyoruz.

Kaynama gerçekleştikten 3-4 dakika sonra karanfil ve tarçın ilave ediyoruz.

Şekerli su kıvam aldıktan sonra temizlemiş olduğumuz armutları tencereye atıyoruz.

Kısık ateşte 20-30 dakika kadar pişiriyoruz.

Armut reçelinin kıvam alması uzun sürebilir.

Sürekli olarak karıştırma işlemini gerçekleştiriyoruz. Böylece armut reçelinin kıvam alma sürecini hızlandırmış oluruz.

Kaynatma ve belli aralıklarla sürdürdüğümüz pişirme işlemini yaklaşık olarak 40-45 dakika kadar sürdürmemiz gerekiyor.

Renk ve kıvam alan armutlarımıza limon suyu ilave ediyoruz.

Tencerenin içindeki daha önce ilave ettiğimiz tarçın ve karanfili çıkarıyoruz.

Pişirme işlemini sonlandırıyoruz.

Daha sonra oda sıcaklığında tenceremizdeki armut reçelini karıştırarak soğutma işlemine devam ediyoruz.

Soğutma işlemini gerçekleştikten sonra daha önce armut reçeli için ayarladığımız kavanozları sıcak suda bekletiyoruz. Kavanoz kapağının metal olmasında fayda vardır.

Kavanozlarınızı armut reçelinin bozulmaması için temiz bir bez ile iyice kurutmanız gerekiyor.

Armut reçelini kavanoz içerisinde bir parmak boyutunda boşluk kalacak biçimde kavanozlarınıza dökünüz. Ardından kavanozların hava almaması için kapaklarını iyice ve sert bir biçimde kapatınız.

Armut reçeli ile doldurduğumuz kavanozlarınızı ters çevirip soğumaya bırakınız.

Armut reçeli soğuduktan sonra serin, nemsiz ve ışık almayan bir yerde armut reçelini daha taze bir şekilde muhafaza edebiliriz.

Kavanozlar açıldıktan sonra armut reçelinin buzdolabında muhafaza edilmesine dikkat etmek gerekir. Taze, olgun ve yumuşacık armutlarla hazırladığınız lezzetli armut reçelini afiyetle yemeniz dileğiyle sağlıcakla kalın.