Arka Sokaklar'ın yıldızı Mert Öcal isyan etti: 'Kırk yılın başında yapayım dedim...'
Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar'da yeni sezondan itibaren oynamaya başlayan manken Mert Öcal'ın İstanbul Bebek'te yaşadığı talihsizlik çok konuşuldu. Yoğun trafiğin olduğunu gören Öcal kendisine scooter kiralamayı tercih etti. Kiraladığı scooter bozuk çıkınca başarılı oyuncu isyan etti.
Yeni sezonda Kanal D’nin sevilen dizisi “Arka Sokaklar” ile seyirci karşısına çıkan Mert Öcal, önceki gün müdavimi olduğu Bebek’teydi. Gideceği yere daha hızlı varmak isteyen ünlü oyuncu, sıkışık trafiğe kendince çözüm buldu; elektrikli Scooter kiraladı.
‘Martı’ uygulamasını kullanarak yol kenarına park edilmiş Scooter’lardan birini seçen Mert Öcal, hayal kırıklığı yaşadı. Oyuncu, fotoğraflarını çeken muhabirlere “Kırk yılın başında şu trafiği atlatmak için böyle bir şey yapayım dedim, Scooter bozuk çıktı. Hayattaki şansım” diyerek gülümsedi.