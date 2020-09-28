Aralıklı oruç kilo vermede etkili mi? Aralıklı oruç nedir?

Aralıklı oruç “Intermittent Fasting” kilo vermek için birçok kişi tarafından deneniyor. Aralıklı oruç diyetinde en önemli şey zamanlama ve kalori kısıtlamasıdır. Aralıklı oruç diyetinin diğer detayları haberimizde.



Alem Dergisi'nde yer alan habere göre aralıklı oruç farklı şekillerde uygulanabiliyor, ortak nokta belli sürelerde ciddi kalori kısıtlaması yapmak.

*16-8 diyetinde , 16 saat hiç bir şey yememek gerekiyor. Yemek yenilen öğün olarak da öğlen 12 ve akşam 20 arası tercih ediliyor.

*5-2 diyetinde, haftanın 2 ardışık olmayan günü seçiliyor ve günlük alınması gereken kalori %25 azaltılıyor.

*24 saatlik oruçta da haftanın ya da ayın 1 günü hiç bir şey yenmiyor.

Karbonhidrat, yağ, protein gibi bazı besin guruplarının tamamen yasaklandığı diyetlere göre aralıklı oruçta yiyecek gurup yasağının olmaması sadece zamanlamaya ve kalori kısıtlamasına dikkat edilmesi uyumu arttırıyor.

Genel olarak insanların kuralları sevdiği göz önünde bulundurulursa aralıklı oruç uyumu kolay bir metot olarak kabul edilebilir. İnsanlık tarihine de baktığımızda avcı-toplayıcı topluluktan günümüze kadar bir çok dinde ve kültürde aç kalma ve oruç tutma üzerine öğütler olduğunu görüyoruz. Avcı-toplayıcı toplulukta insanlar bazı günler yiyecek bulabiliyor bazı günlerse günlerce aç kalabiliyordu.

Son 10 yıldır çok popüler olan aralıklı oruçla ilgili uzun dönem klinik araştırmalar elimizde yok. Kendi klinik tecrübelerime göre bana sorarsanız bu yöntemi uygulayalım mı uygulamayalım mı diye size cevabım kendinize göre sağlıklı beslenme önerileri ile birlikte uygulayın derim. Bunu nasıl mı yapacaksınız?

Vücut için gerekli olan protein, karbonhidrat ve yağ dengesini gözeterek Akdeniz Beslenmesini ön planda tutarak ki bununla ilgili benim geliştirdiğim ve yaklaşık 20 yıldır hastalarıma önerdiğim ve uzun vadeli uygulanabilirlik oranı çok yüksek olan SAYARAK BESLENME metodunu kullanarak haftanın veya günün bazı dilimlerinde kendinizi nasıl daha iyi hissediyorsanız kendiniz karar verin birazcık aç kalabilirsiniz.

Yalnız ‘Aralıklı Oruç’ diyetini İnsülin kullanan Diyabet Hastalarının, çoklu oral ilaç kullanan Diyabet hastalarının, böbrek yetmezliği hastalarının, yeme bozukluğu olan hastaların, kronik hastalığı olanların gebelerin ve süt veren annelerin yapması tavsiye edilmiyor.