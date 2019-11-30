Aralık balıklar için kariyer ayı olacak

Koç: Aralık ayı sakin geçecek. Geri planda durmayı tercih edecek olan Koçlar, hayatı anlamlandırmaya ve ruhsal dengelerini sağlamaya çalışacaklar. Hayatınıza yeni bir insan dahil edebileceksiniz. Para konusuna daha fazla odaklanmaya başlayacaksınız.

Boğa: Aralık ayında Merkür’ün Akrep burcundaki gerilemesi etkili olacak. İletişim problemleri yaşayabilirsiniz. Geçmiş defterler açılacak ve unutamadığınız bir kişi karşınıza çıkabilir.

İkizler: Yeni bir iş dalına geçiş yapabilirsiniz. Sağlık sorunlarınız ortaya çıkabilir. Venüs Yay burcuna geçiş yapacak. İkili ilişkilerde güzel adımlar atmaya başlayacaksınız.

Yengeç: Aralık ayında hayatınızın dengesini oturtabileceksiniz. Merkür’ün gerilemesi durduktan sonra aşk hayatınızda daha güzel bir döneme başlayacaksınız.

BAŞAKLAR İÇİN 12 ARALIK ÖNEMLİ

Aslan: Aralık ayında en önemli gündem maddesi aile konuları olacak. Evinizi yeniden düzenleyebilirsiniz. Flört etmeye meyilli olacaksınız. Aşk hayatınız renklenecek. Başak: Bu ay oldukça verimli geçecek lakin, iletişim sorunlarınız olabilir. Evinizi yenilemek, yeni eşyalar almak isteyeceksiniz. 12 Aralık sizin için çok önemli olacak. Terazi: Şans sizin yanınızda olacak. 26 Aralık daki Yeni Ay sizin iletişim konularında başarılı sonuçlar elde etmenizi sağlayacak. Parasal konularda fazla açılmamaya dikkat etmelisiniz. Akrep: Parasal konularda sıkıntıya düşebilirsiniz. Maddi konularda yüksek kazançlar elde edeceksiniz.Merkür Akrep burcunda gerileyeceği için en çok sizi etkileyecek. Yanlış anlaşılmalar, fazla alınganlıktan dolayı sorunlar yaşayabilirsiniz. Yay: Bu ay yalnızlık önem kazanacak. Kişisel görünüşünüzü değiştirmek isteyebilirsiniz. Sosyal hayatınızı renklendirmeye çalışacaksınız. Geçmişte yaşanan olaylar gün yüzüne çıkacak. Merkür gerilemesinden dolayı geçmişteki olayları kafanıza çok fazla takmaya meyilli olacaksınız. Geçmişinizle yüzleşmeye çalışmalı ve geride bırakmak için motive olmalısınız. 26 Aralık’da Yay burcunda Yeni Ay oluşacak ve sizin hayatınızı aydınlatacak. Oğlak: Kariyeriniz düşüşe geçebilir. Kendinizi işinize vermeniz gerekiyor. Kendi kabuğunuza çekilmek isteyeceksiniz. Arkadaşlık ilişkileriniz 20 Aralık’a kadar sıkıntılı geçecek.

BALIKLAR KARİYER ALANINDA GELİŞİYOR

Kova: Aralık ayı sosyal çevre açısından şanslı geçecek. Yeni insanlarla tanışabilir ve yeni ortamlara girebilirsiniz. İş hayatınızda rekabet artmaya başlayacak. Aralık ayında maddi gelirleriniz artacak. Göz önünde olacağınız, parlayacağınız bir ay geçireceksiniz, özgüveniniz yükselecek. Aşk hayatınız renkli geçecek.

Balık: Kariyer açısından verimli bir ay geçireceksiniz. Balıklar için kariyer fırsatları açısından en şanslı ay Aralık olacak. Yarım kalmış işlerinizi tamamlayabilirsiniz. Mars’ın Akrep burcuna geçmesi sizi etkileyecek. Seyahate çıkmak isteyebilirsiniz. Jüpiter’in etkisiyle maddi konularda bol kazanç elde edeceksiniz.