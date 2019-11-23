Bu etkinlikler sizi bekliyor! İşte ara tatil bitmeden yapılabilecek etkinlikler

Ara tatil bitmeden önce hangi etkinliklerin yapılabileceği öğrenciler tarafından araştırılıyor. Ara tatilin son zamanları için çeşitli etkinlik önerileri bulunuyor. Ara tatil dönemi için yapılabilecek etkinliklerin tüm detaylarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

İSTANBUL İLLÜZYON MÜZESİ GERÇEK DÜNYADAN UZAKLAŞIN

Müze, insanlara illu¨zyonlar sayesinde interaktif ve eğlenceli bir deneyim sunuyor. Müze içinde birbirinden ilginç odalar yer alıyor. Bu odaların her birinin içerisinde de yeni bir sürprizle karşılaşıyorsunuz.

Gerçek dünyada var olduğumuzu unutturacak bir algı değişikliğinin yaşatan müze, hem çocuklara hem de yetişkinlere oldukça eğlenceli anlar yaşatıyor. Ailecek vakit geçirebilecek, gülünecek ve eğlenebilecek güzel ve değişik bir müze. Dolayısıyla ara tatil bitmeden çocuğunuzla gidebilirsiniz. Müze ücreti yetişkin için 49 TL, 5 – 18 yaş arası 35 TL, öğrenci: 35 TL ve aile paketi ise 130 TL. Adres: Narmanlı Han, İstiklal Cd. No:180 Beyoğlu.

SU ALTI DÜNYASININ MİNİK TANIKLARI

İstanbul Akvaryum, çocuklar için hem eğitici hem de eğlenceli bir fırsat sunuyor. Görsel grafikler sayesinde çocuklar bir nevi su altı dünyasını ve dünyayı tanıma imkanı yakalıyor. Bu imkanı kendi gözleriyle görmeleri veya fiziksel olarak içinde yer almaları ise çocuklar için ayrı bir eğitici yan taşıyor. Çünkü Akvaryum içerisinde Karadeniz’den Pasifik’e doğru uzanan 17 teması ve 1 adet yağmur ormanı mevcut. İstanbul Akvaryum’a giriş ücretleri yetişkinler için 99 TL, 2 – 12 yaş arası bilet fiyatı ise 69 TL. Akvaryuma 2 yaşına kadar çocuklar ücretsiz girebiliyorlar. Adres: Şenlikköy Mahallesi, Yeşilköy Halkalı Caddesi, No:93 Florya.

ANDY WARHOL’UN RENKLİ POP ART DÜNYASI

UNIQ Expo’da 1500 metrekarelik dev bir Pop Art arenası sunan Andy Warhol sergisi, tüm çocukları sanata ve renklerin dansına davet ediyor. Odeabank’ın ana sponsorluğunda 29 Mart 2020’ye kadar sürecek olan sergi, her gün açık olacak. Pop Art’ın öncüsü Andy Warhol başta olmak üzere, yine bu akımın en önemli isimleri arasında olan Keith Haring, Roy Lichtenstein ve James Rosenquist’in 100’den fazla orijinal eserinin yer aldığı sergi, çocukların hayal dünyasına yeni renkler katacak. Çocuklar bu sergide; Andy Warhol’un renkli Pop Art dünyasını ve 50’li yılların tüketim çılgınlığını keşfederken, sanatın keyifli, eğlenceli tarafıyla da tanışacaklar. Roy Lichtenstein’ın Van Gogh odasında hayal dünyalarını genişletecek, New York sokak sanatçısı Keith Haring’in grafitileriyle renklenecek, 60’lı yılların diskoteğinde dans edecek ve eğlenerek öğrenecekler.

YILDIZLARLA YILDIZ OLUN

Madame Tussauds İstanbul’da, dünyadan ve Türkiye’den 70’in üzerinde ünlü yıldızın dünyasına adım atma imkanını kaçırmayın. Messi’ye çalım atıp, Kıvanç Tatlıtuğ’la yan yana gelin, Michael Jackson’ın kostümünü giyip moonwalk yapın, MFÖ’nün sahnesinde şarkı söyleyin. Madame Tussauds’nun İstiklal Caddesi üzerinde yer alan merkezinde, farklı zamanlarda farklı coğrafyalarda yaşamış tarih, kültür-sanat, bilim, spor ve eğlence alanlarında ün yapmış kişilerin balmumu figürleri sergileniyor. Müzede, Mustafa Kemal Atatürk, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Zeki Müren, Müslüm Gürses, Cristiano Ronaldo, Murat Boz, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Justin Bieber, Brad Pitt, Julia Roberts, Madonna, Albert Einstein, Steve Jobs gibi 70’den fazla ünlü ismin balmumu figürü yer alıyor. Müze ziyareti için biletinizi online’dan 64 TL’ye alabilirsiniz. Adres: Grand Pera İstiklal Cad. No: 56/58 Beyoğlu / İstanbul.