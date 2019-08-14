Anzer balı saç dökülmesini durduruyor

Anzer balının antioksidan özelliği sadece kış hastalıklardan korumakla kalmıyor, bağışıklık sistemini güçlendirdiği için vücuda içten dışa bir koruma sağlıyor. Bu da cildi de anzer balıyla koruyabileceğimiz anlamına geliyor. Sindirim sistemine oldukça faydalı olan anzer balı, ishali kesme özelliği ile de sıkça kullanılıyor. İçinde birçok vitamin ve mineral bulunan anzer balı, kış günlerinde de hastalıklardan koruyor.

ANZER BALI NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

• Anzer balı yalnızca belli bir bölgede üretilir.

• İçeriğinde büyük kısmı endemik olan çok sayıda çiçeğin polenleri bulunur.

• Birçok hastalığın önlenmesinde ve tedavi sürecinde destekleyici özelliği vardır.

• Anzer balına takviye olarak şeker ya da başka bir katkı maddesi eklenmez, tamamen doğaldır.

• 40 °C üzerindeki sıcaklıklarda balın içerisinde bulunan polen ve enzimler bozulduğundan soğuk sağım yapılarak elde edilir.

ANZER BALININ FAYDALARI NELERDİR?

• Anzer balının içerisinde bulunan fenolik bileşenler oldukça güçlü antioksidan özelliği taşır. Bu sayede bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli rol oynar. İyi bir antioksidan olan Anzer balı aynı zamanda kanın temizlenmesini sağlar.

• Bağışıklık sistemini güçlendirmesi dolayısıyla birçok hastalıktan korunmayı sağlar.

• Sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardım eder.

• İştah açar. Kilo alma problemi yaşayan kişilerin kullanması önerilir.

• Enerji verir, düzenli kullanımda gün içerisindeki halsizlik ve yorgunluğun önüne geçer.

• Cildin daha sağlıklı ve parlak görünmesini sağlar, cilt lekelerini iyileştirir.

• Kemik sağlığı için oldukça faydalıdır. Kemiklerin kırılma ya da burkulmaya karşı daha dirençli olmasını sağlar.

• Kalp ve damar hastalıklarının önlenmesinde etkilidir.

• Kansere karşı oldukça güçlü bir koruyucu olduğu gibi, kanser tedavilerine de destek olur.

• Damar sağlığı açısından oldukça faydalı olan Anzer balı kalp ve damar hastalıklarına yakalanmayı önler.

• Vücut gelişimi ve büyümede etkilidir. Hücre yenilenmesini sağlar.

• Metabolizmayı düzenler.

• Saç dökülmesini önler.

• Kısırlığa karşı koruma sağlar.

• Cinsel gücü artırıcı özellik taşımaktadır.

ANZER BALI HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

• Akciğerle ilgili hastalıkların iyileşmesinde etkilidir.

• Ciltteki yaraların hızla iyileşmesini sağlar. Özellikle ameliyat yaralarının daha hızlı kapanması için kullanılması tavsiye edilir.

• Hazımsızlığı giderir ve bağırsak sağlığını korur. İshal problemlerinin çözülmesini sağlar.

• Damar tıkanıklığı ve sertliği gibi hastalıkların hem önlenmesinde hem de var olanların iyileşmesinde fayda sağlar. Kalp çarpıntısını önler.

• Mide ülserinin iyileşmesinde ve tümörlerin küçülmesinde etkilidir.

• Kasların güçlenmesini sağlayarak, istemsiz kasılmaları engeller.