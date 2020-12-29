Antrikot pişirmenin püf noktaları! Antrikot tarifi nasıl?

Tavada veya fırında antrikot tarifi araştırılıyor. Lezzetini üzerindeki yağ dokularından alan antrikotu pişirmek çok da kolay değildir. Çünkü bir hata hem eti sertleştirir hem de lezzet beklentinizi karşılamaz. Peki, antrikot nasıl pişirilir? İşte lezzetli antrikot tarifi...



ANTRİKOTU PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI

Şefler, genelde pişirme esnasında eti dövmek yerine maşayı öneriyor. Antrikotun yağ dokuları lezzet için önemli olduğundan çatal, bıçak gibi kesici aletler kullanılması önerilmez. Çünkü suyunu kaybeden et pişerken sertleşir.

Antrikot gibi etlerin yüksek ateşin üzerinde, mümkün olan en kısa sürede pişirmesi önerilir.

Antrikotu lezzetli yapan hem içerisindeki yağ dokularıdır. Bu nedenle bıçak vurmadan önce dikkatli olmak gerek.

Antrikotu pişirmek için döküm tava, ızgara ve fırın tercih edebilirsiniz.

Antrikot, zeytinyağı, tuz ve isteğe bağlı karabiberi iyice yedirdikten sonra mühürleme yöntemiyle pişirilmelidir. Sarımsak tercih edenler de var.

Buzdolabından çıkarılan etin, oda sıcaklığında yaklaşık 1 saat bekletip pişirme işlemine geçilmelidir.

Pişirme süresi, dilimli antrikotun kalınlığına bağlı olarak değişebilir.

FIRINDA ANTRİKOT NASIL PİŞİRİLİR?

Fırında pişireceğiniz antrikotu da pişirmeden önce tavada mühürleyin. Önceden ısıtılmış 200 derecedeki fırına koyarak 20 dakika kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra birkaç dakika dinlendirerek servis edebilirsiniz.