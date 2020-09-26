Antioksidan deposu aronya ve mürver bağışıklığı güçlendiriyor

Son yıllarda aronya ve mürver meyvelerine olan talep arttı. Edirne'de, bağışıklığı güçlendirici özelliğiyle sağlık sektöründe de kullanılan "aronya" ve "mürver" meyvelerinin hasadı başladı. Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini alarak aronya ve mürver ağaçlarının yemişleri özenle toplanıyor. Peki, bu iki meyve neye iyi geliyor?

AA'ya açıklamalarda bulunan Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, 2017'de Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce "aronya" ve "mürver" yetiştiriciliği ile ilgili proje başlatıldığını söyledi. Bu konuda Malatya, Tokat, Yalova ve Edirne'deki tarımsal araştırma enstitülerince çalışmalar yapıldığını belirten Tülek, "Bu ürünlerin bölgemizdeki ekolojik şartları, ekolojik istekleri ve adaptasyonunun belirlenmesine, aynı zamanda elde edilen ürünlerin biyo yararlılığına yönelik çalışmalar yürütülüyor." dedi.

REÇEL OLARAK DA TÜKETİLİYOR

Tülek, bu iki meyvenin sağlık alanında da kullanıldığını ifade ederek, "İki meyve de üzümsü meyveler grubundan olup insan sağlığı açısından bağışıklığı güçlendirici özelliğiyle oldukça önemli. Yüksek miktardaki antioksidan ve antosiyanin içeriği ile eczacılıkta da kullanılmaktalar." diye konuştu. Tülek, aronya meyvesinin taze ya da kuru olarak kullanılabildiğini, reçel olarak da tüketildiğini dile getirdi.

"ANTİOKSİDAN ÖZELLİĞİ YÜKSEK"



Tülek, antioksidanın insan sağlığı açısından önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Antioksidanlar insan vücudunda serbest, radikal olarak bulunan ve insan vücuduna hasar yapan molekülleri temizleme özelliği gösteriyor. Yine antosiyaninler de sağlık açısından fayda sağlamaktadır. Antioksidan ve antosiyaninler kırmızı ya da mor rengi içeren meyve gruplarında yoğun bulunur. Mucize bitki olarak adlandırılan aronya ve mürver antioksidan ve antosiyanin özelliği en yüksek meyvelerdendir."

TRAKYA VERİM AÇISINDAN UYGUN BİR YER

Frenk üzümü, böğürtlen, çilek ve mavi yemiş gibi ürünlere göre, aronya ve mürver meyvesinde antioksidan oranının 2 kat fazla olduğunu aktaran Tülek, sözlerini şöyle sürdürdü: