Antep'in meşhur ekşili köfte tarifi! Ekşili köftenin yapılışı

MasterChef'te dünkü programda ekşili köftenin yapılmasının ardından Gaziantep'in meşhur ekşili köfte tarifi merak konusu oldu. Peki, ekşili köfte nasıl yapılır? İşte mutfak severlere ekşili köfte tarifi ve malzemeleri



EKŞİLİ UFAK KÖFTE İÇİN MALZEMELER



750 gram parça et

1.5 su bardağı nohut

1 yemek kaşığı domates salçası

3-4 diş sarımsak

1 yemek kaşığı biber salçası

2 limonun suyu

Yeterince su

Köftesi için:

1/2 kg yağsız kıyma

1/2 kg ince bulgur

2 adet orta boy kuru soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızıbiber

1 çay bardağı yağ

1 çay kaşığı nane

EKŞİLİ UFAK KÖFTE YAPILIŞI

Kültür Portalı'nda yer alan tarife göre ekşili köfte için önce bulgur önce su ile biraz ıslatılır. Soğanlar ufak ufak doğranır. Karabiber, kırmızıbiber ve tuz ilave edilerek iyice yoğrulur, (15-20 dk.) içine kıyma ilave edilir, köfte iyice yumuşayınca kadar yoğrulur. Köfteden bilye büyüklüğünde parçalar kopartılarak avuç içinde yuvarlanır. Diğer tarafta bir gece önceden ıslatılmış nohut ve et halka halka doğranmış soğan ile birlikte kavrulur. Salçası ve ekşisi konulur. 2-3 taşım kaynatılır. Ayrı bir tencerede kaynatılan suya bir miktar tuz konur ve bu suda yuvarlanmış köfteler pişinceye kadar kaynatılır. Pişen köftelerin suyu süzülür. Servis yapılacağı zaman köfteler et ve nohutlu karışımın içine konur, biraz ısıtılır üzerine kızdırılmış yağ ile nane dökülür.

EKŞİLİ KÖFTE TERBİYESİ NASIL YAPILIR?

Ekşili köfteye terbiye hazırlamak için yoğurt, un, yumurta sarısını iyice çırpın. İçine limon suyu ve sarımsağı ilave edin. Yoğurtlu karışımı yemeğin suyundan alıp ılıtın ve yemeğe ekleyin. Ekşili köftenin püf noktası da budur. Bir anda terbiyeyi dökmemeniz gerekiyor. Tereyağını eritin ve kırmızı biber, nane ve kimyonu ilave edin. Biraz yanınca yemeğin üzerine dökün. Afiyet olsun.