Antep salatasını böyle yapmayı denediniz mi? İşte tarifi

Antep Salatası içerisinde bulundurduğu malzemelerin arasında sarımsak da olduğundan oldukça sağlıklı bir seçenek oluşturmaktadır. Sarımsak güçlü bir antibiyotik olma özelliği taşıyan sarımsak, enfeksiyonlara karşı savaşarak bağışıklık sistemini koruyor. Yüksek tansiyonu düşüyor, bağırsakta bulunan kurtçukları ve parazitleri öldürüp dökülmesine yardımcı oluyor, idrar söktürücü özelliği bulunmaktadır.

ANTEP SALATASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

5 domates

3 soğan

1 sarımsak

1 demet maydanoz

3 sivri biber

1 kornişon turşu

1 limonun suyu

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

1 yemek kaşığı kuru nane

1 yemek kaşığı sumak

1 yemek kaşığı nar pekmezi

Tuz

ANTEP SALATASI NASIL YAPILIR?

Lezzet'in yöresel salata tarifleri ile sofralarınıza renk katın. Domateslerin, soğanların ve sarımsağın kabuklarını soyup ince doğrayın. Sivribiberler, maydanoz ve kornişon turşuyu ince doğrayın. Tüm malzemeyi bir kaba alıp harmanlayın. Limon suyu, pul biber, kuru nane, sumak, nar pekmezi ve tuzu ekleyip harmanlayın. Servis yapın.