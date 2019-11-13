Merak edilen tat: Antep fıstıklı zeytinyağlı yaprak sarması tarifi

Antep fıstıklı zeytinyağlı yaprak sarmasının içerisinde bulunan bir diğer malzeme de asma yaprağıdır. Asma yaprağının da birçok faydası bulunmaktadır. Asma yaprağı anemiyi önlemeye yardımcı oluyor, göz sağlığını koruyor, unutkanlığı azalmasını sağlar ve bağışıklık sistemini güçlendirir, hemoroit ve varis tedavisini tedavi edici bir özelliktedir ve içeriğindeki vitaminleri sayesinde saçları güçlendirir. Antep fıstıklı zeytinyağlı yaprak sarması oldukça lezzetli ve besleyici içeriğiyle sofralarda yerini alıyor.

ANTEP FISTIKLI ZEYTİNYAĞLI YAPRAK SARMA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

750 gr salamura yaprak

1 su bardağı pirinç

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı sızma zeytinyağı

2 soğan

1 baş sarımsak

Tuz

Karabiber

2 limonun suyu (koruk suyu veya sumak ekşisi de olabilir)

Soyulmuş Antep fıstığı

ANTEP FISTIKLI ZEYTİNYAĞLI YAPRAK SARMA NASIL YAPILIR?

Pirinci yıkayıp suyunu süzün. Soğanların kabuğunu soyup kıyın. Zeytinyağını tencereye alıp ısıtın ve soğanı kısık ateşte kavurun. Kıyılmış sarımsak, pirinç, domates ve biber salçasını ekleyip hafifçe kavurmaya devam edin. Antep fıstığı, tuz, karabiber ve limon suyu ekleyip karıştırın. Yarım su bardağı sıcak su ekleyip 5 dakika pişirin. Salamura yaprakların saplarını koparıp kaynayan suya ekleyin ve 5 dakika bekletip soğuk su dolu bir kabın içine alın. Yaprakları süzgece alıp suyunu süzün. Yaprakların içine hazırladığınız iç malzemeyi paylaştırıp sarın. Tencerenin tabanına artan yaprakları ve saplarını dizin. Üzerine sarmaları yerleştirin. Sarmaların üzerine yaprak ve porselen bir tabak kapatın. Üzerini geçecek kadar tuzlu su ekleyip su kaynayana kadar hızlı daha sonra kısık ateşte 30 dakika pişirin. Porselen tabağı alıp 15 dakika daha pişirin. Sarmaları piştikten sonra tencere içinde 10 dakika bekletip servis yapabilirsiniz.