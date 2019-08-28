Antakya'dan geldi: Yumurta öccesi tarifi
Hatay yöresine ait farklı ve yaratıcı bir lezzet olan yumurta öccesi sadece Hatay’da değil, birçok yörede sevilmektedir. Farklı bir lezzet olan Antakya usulü yumurta öccesi nasıl yapılır? “Antakya usulü yumurta öccesi tarifi” gibi soruların yanıtı kolay tarifimizde…
Hatay bölgesinin nadide lezzetlerinden olan yumurta öccesi çokça sevilen ve yenilen yemekler arasında bulunuyor. “Antakya usulü yumurta öccesi nasıl yapılır? Antakya usulü yumurta öccesi tarifi..” sorusunun cevabı tarifimizde...
ANTAKYA USULÜ YUMURTA ÖCCESİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- 6 yumurta
- 1 demet yeşil soğan
- 1 demet maydanoz
- 1 demet taze nane
- 4 yemek kaşığı un
- Tuz
- Karabiber
KIZARTMAK İÇİN
- Ayçiçek yağı
DOMATES SOSU İÇİN
- ?2 domates
- 1 çay kaşığı toz şeker
- Tuz
- Karabiber
- Kırmızı pul biber
ANTAKYA USULÜ YUMURTA ÖCCESİ NASIL YAPILIR?
- Yumurtaları geniş bir karıştırma kasesinde çırpın. Çok ince kıydığınız sebzeler ve unu ilave edin. Tuz ve kırmızı pul biberle tatlandırıp harç kıvam alıncaya kadar karıştırın.
- Bir yumurta pişirme ya da özel öcce tavasının göz yerlerine ayçiçek yağı dökün. Harçtan bir yemek kaşığı kadar alarak kızgın yağa ilave edin. Her iki tarafını da kızartın. Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin.
- Domates sosu için rendelediğiniz domatesleri bir sos tenceresine alın. Toz şeker, tuz ve baharatlarla tatlandırıp domatesler suyunu çekinceye kadar pişirin. Öcceleri yanında domates sosu ile beraber sıcak servis yapın.
Afiyet olsun…