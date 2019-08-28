Antakya'dan geldi: Yumurta öccesi tarifi

Hatay bölgesinin nadide lezzetlerinden olan yumurta öccesi çokça sevilen ve yenilen yemekler arasında bulunuyor. “Antakya usulü yumurta öccesi nasıl yapılır? Antakya usulü yumurta öccesi tarifi..” sorusunun cevabı tarifimizde...

ANTAKYA USULÜ YUMURTA ÖCCESİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

6 yumurta

1 demet yeşil soğan

1 demet maydanoz

1 demet taze nane

4 yemek kaşığı un

Tuz

Karabiber

KIZARTMAK İÇİN

Ayçiçek yağı

DOMATES SOSU İÇİN

? 2 domates

2 domates 1 çay kaşığı toz şeker

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

ANTAKYA USULÜ YUMURTA ÖCCESİ NASIL YAPILIR?

Yumurtaları geniş bir karıştırma kasesinde çırpın. Çok ince kıydığınız sebzeler ve unu ilave edin. Tuz ve kırmızı pul biberle tatlandırıp harç kıvam alıncaya kadar karıştırın.

Bir yumurta pişirme ya da özel öcce tavasının göz yerlerine ayçiçek yağı dökün. Harçtan bir yemek kaşığı kadar alarak kızgın yağa ilave edin. Her iki tarafını da kızartın. Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin.

Domates sosu için rendelediğiniz domatesleri bir sos tenceresine alın. Toz şeker, tuz ve baharatlarla tatlandırıp domatesler suyunu çekinceye kadar pişirin. Öcceleri yanında domates sosu ile beraber sıcak servis yapın.

Afiyet olsun…