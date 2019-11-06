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  3. Anne-kız aynı ambulansta görev yapıyorlar! İşte şaşırtan 112 mesaisi

Anne-kız aynı ambulansta görev yapıyorlar! İşte şaşırtan 112 mesaisi

Anne-kız aynı ambulansta görev yapıyorlar! İşte şaşırtan 112 mesaisi

Konya'daki anne-kızın hikayesi gözleri yaşartıyor. Konya Acil Sağlık Hizmeti'nde 21 yıldır görev yapan hemşire Elif Demirtaş kızıyla birlikte aynı ambulansta çalışmaya başladı. Doktor olarak atanan kızıyla mutluluk karesini paylaştılar.

Doktor İrem Demirtaş, ilk görev yeri olan annesinin çalıştığı istasyona atandı. Sağlık Bakanlığı tarafından atanan doktor, bunun hem zorluğunu hem de mutluluğunu aynı anda yaşıyor. Yenidoğan hemşireliğinin zorluğunu anlatan anne Demirtaş “Nöbetten çıkıp eve geliyordum. İrem sürekli bir şeyler anlatıyor ve ben anlamıyordum. Ben de kızım inşallah bir gün sende okuyup doktor olursun o zaman ben de seni anlamayacağım derdim. Allah bugünleri nasip etti ve kızım doktor oldu. Hem de aynı istasyonda benim ekip amirim olarak” dedi. Annesi ile birlikte aynı istasyonda çalışmanın zorluğunu da yaşadığını belirten Doktor İrem Demirtaş  ise “İlk zamanlarda çok zorlandım. Çünkü o benim annemdi. Anneme nasıl davranacağımı bilemiyordum. Ancak annem, ‘Kızım burası iş yeri ve bizler kutsal bir meslek yapıyoruz’ deyince, çok rahatladım. Ekip amiri olarak görev yapıyorum ve iş başka, anne-kız ilişkisi başka, bunu profesyonel kişiler olarak ayırt ediyoruz” ifadelerini kullandı. 

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