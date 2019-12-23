Anne sütü nasıl saklanır? İşte bilinmeyen yöntem

Anne sütü yeni doğan bebek için ilk ve temel besin kaynağıdır. Anneler bazen emzirme dönemlerinde düzenli emzirme döngüsünü oluşturamayabilirler. Çalışan anneler bebeklerini düzenli bir şekilde emzirebilmek için sütlerini sağarak muhafaza ederler. Daha sonra bebek acıktığı zaman saklamış oldukları bu sütleri kullanırlar.

ANNE SÜTÜ HANGİ KAPLARDA SAKLANMALIDIR?

Eğer sağmış olduğunuz sütü derin dondurucuda ya da buzdolabının soğutucu kısmında muhafaza etmek istiyorsanız buna uygun saklama kapları kullanmanız gerekecektir. Anne sütünü saklamak için dışı sert bir yapıda olan plastik kaplar ya da cam kaplar kullanabilirsiniz. Cam kaplar kullanım açısından daha sağlıklı olduğu için önceliğiniz cam kapları tercih etmek olabilir.

Bunun dışında tercih ettiğiniz kapların kapağı iyi oturan cinsten sağlam olması gerekmektedir. Dışarıdan herhangi bir hava alımı gerçekleşmemesi için kapağın yalama olmaması ve sağlam olması gerekmektedir. Tüm bu koşulların yanında kaplarınızın mutlaka sterilize edilmiş olması gerekmektedir. Bebeklerin beslenmesi çok dikkat edilmesi gereken hassas bir süreçtir. Bünyesi zayıf olan bebek hijyenik olmayan beslenme koşulları karşısında çok çabuk enfeksiyon kapabilir. Bu yüzden hijyenik kaplar tercih etmelisiniz.

ANNE SÜTÜ SAKLAMA KOŞULLARI

Anne sütü donunca genleşmektedir. Bu yüzden anne sütünü kapların içinde boşluk kalacak şekilde doldurmalısınız. Sütleri, kapların ağzına kadar doldurursanız eğer donduğunda genleşen süt kabın hacmini aşacaktır. Bu yüzden kabın içerisinde 2.5 cm kadar boşluk bırakmanız yeterli olacaktır.

Saklama kabının ya da saklama poşetinin üzerine anne sütünün sağılma tarihini ve kaç cc olduğunu yazmanız gerekecektir. Çünkü anne sütünün gereken süreler içerisinde tüketiminin yapılması gerekmektedir. Sütü derin dondurucunun ya da buzdolabının soğutucu kısmının en ortasına koymanızda fayda vardır. Çünkü dondurucunun en orta kısmı sıcaklığın en dengeli olduğu yerdir. Dondurucunun diğer yanları ve köşelerinde sıcaklık farklı olabileceğinden sütün bir kısmında donmalar bir kısmında çözülmeler meydana gelebilir. Bu şekilde bir kullanım sağlıklı olmamakla birlikte çözüldükten sonra ikinci defa dondurulan süt de sağlıklı olmayacaktır.