Anne sütü bebeğin su ihtiyacını karşılar

Anne sütü bebeğin sağlığı için temel ihtiyaçların başında geliyor. Peki, anne sütü neden bu kadar önemli? Anne sütünün yenidoğan döneminde bebeğin tüm ihtiyaçlarını karşıladığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ceyda Kapıcıoğlu, "Anne sütü varken dışarıda satılan hazır gıda ve mamalar tercih edilmemeli." dedi.

Kapıcıoğlu, annenin sütünü artırmak ya da korumak adına günlük en az bin 800 kalorilik bir beslenme planı oluşturması ve diyet yapmaması uyarısında bulundu.

Bebeğin en temel ihtiyacı, sıcacık anne kucağı ve anne sütü. Zeka gelişiminden bağışıklığa kadar bebeği pek çok konuda geliştiren bu altın sütün, en az 6 ay boyunca bebeğe verilmesi gerekiyor.

BEBEĞİN SU İHTİYACINI DA KARŞILAR

İlk 6 ay boyunca anne sütünün içerisinde bulunan su miktarının bile bebek için yeterli olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Ceyda Kapıcıoğlu, şu şekilde konuştu:

"Anne sütü yenidoğan döneminde bebeğin tüm ihtiyaçlarını karşılayan karbonhidrat ve proteini dengeleyen yüzde yüz beslenme sağlayan bir altın süttür. Biz bebekler için ilk 6 ay sadece anne sütü öneriyoruz. Daha sonraki dönemlerde 2 yaşına kadar ek gıda takviyeli anne sütünü bebek beslenmesine alınması gerektiğini düşünüyoruz. İlk 6 ay boyunca anne sütünün içerisinde bulunan su miktarı yeterli olacak. Anne sütünün büyük bir kısmını su oluşturur. Onun dışında laktoz birtakım bağışıklık sistemi elementleri, kalorisi, proteini, karbonhidratı hepsi dengeli olduğundan bebeğin yüzde yüz bütün ihtiyacını sağlayan bir süttür anne sütü. Bu nedenle bebeğin su ihtiyacı da yoktur."

"MAMA ALMADAN ÖNCE DÜŞÜNÜN"

Anne sütü varken dışarıda satılan hazır gıda ve mamaların tercih edilmemesi gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Kapıcıoğlu, "Piyasa bu konuda çok zengin ancak bilgi kirliliği hakim. Ama biz hiçbir zaman annelerin bu yöne yönelmesini istemiyoruz. Sadece anne sütüyle devam etmelerini istiyoruz. Çünkü anne sütü her zaman sıcaktır, temizdir, kullanımı kolaydır, ucuzdur. Keseden bir şey çıkmaz maliyeti ise yok denecek kadar düşüktür. Dolayısıyla mamadan ziyade annelerimizi bebeğe anne sütü verme konusunda biz çocuk hekimlerine çok görev düşmektedir." diye konuştu.

HANGİ HASTALIKLARDAN KORUYOR?

Anne sütüyle beslenen bebeklerin birçok hastalıktan korunduğunu anlatan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ceyda Kapıcıoğlu şöyle devam etti:

"Hem alt solunum yolu hem kulak enfeksiyonları açısından korur. Bebek sindirim sistemi hastalıkları açısından kronik mide bağırsak sistemi hastalıkları yönünden korunur. O nedenle altın süt adını veriyorum. Ayrıca anne sütünün içerisinde bağışıklığı güçlendiren birtakım enzimler amino asitler sayesinde sadece sistem sağlığı değil aynı zamanda göz, kulak, cilt sağlığı açısından da koruyucu ve tedavi edicidir."

"GÜNLÜK EN AZ 1800 KALORİ ALMALI"

Annelerin bazı durumlarda ise bebeklerini emziremediklerini belirten Kapıcıoğlu, bebeği olan anneler için önerilerini şöyle sıraladı: