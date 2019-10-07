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Hamilelikte araç kullanırken dikkat edilmesi gerekenler!

Hamilelikte araç kullanırken dikkat edilmesi gerekenler!

Anne adaylarının hamilelik sürecinde araç kullanıp kullanamayacağı araştırılıyor. Anne adayları için hamilelik süreci hassasiyetin yüksek olması gereken bir süreci kapsıyor. Hamilelikte araç kullanırken mutlaka dikkat edilmesi gerekenler var.

Hamilelik süresi boyunca anne adayları başka bir canı taşıma sorumluluğu ile beraber gündelik hayatlarının birtakım gerekliliklerinden vazgeçebilirler. Araba kullanmak da günümüzün gerekliliklerinden biridir. Gerek iş hayatının gerekse günlük hayatın ulaşım ihtiyacını karşılamak amacıyla arabalar kullanılmaktadır. Bu sebeple araç kullanmamak  anne adayları için bazen zorlu bir karar olabilmektedir. Anne adayları araç kullanmamak yerine araç kullanırken bir takım noktalara dikkat ederek bu ihtiyaçlarını kendileri için olabildiğince tehlikesiz ve güvenli hale getirmeye çalışmaktadır. Peki böyle bir tercih ne kadar doğrudur? Bu konuda çeşitli uzmanların görüşlerine başvurmakta fayda vardır. Uzmanlar araç kullanan  hamile kadınlara birtakım önerilerde bulunmaktadır. 

 ANNE ADAYLARI ARAÇ KULLANABİLİR Mİ?

Konu hakkında uzmanlar genel olarak hamilelikte araç kullanımının  anne ve bebekler için  birtakım olumsuz ihtimalleri (kaza, hareketsizliğe bağlı olarak eklem ağrıları) beraberinde getirebileceği konusunda hemfikirdir. Ancak bununla beraber çeşitli önlemler alındığında hamilelikte araç  kullanımında bir sakınca görmemektedirler. Nitekim son haftalara kadar hamilelikte araç kullanımının anne ve bebeğin sağlığına  zararlı etki bıraktığını destekleyecek bir kanıt bulunmamaktadır. 

Bununla beraber son haftalarda  anne adaylarında görülen denge ve görme problemleri araç kullanımı konusunda risk oluşturabilmektedir. bu konuda uzmanlar son haftalarda anne adaylarının araç kullanılmamasından yana görüş bildirmişlerdir.

HAMİLELİKTE ARAÇ KULLANIMI KONUSUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

Araç kullanırken uzun bir süre  sabit ve tek bir pozisyonda durulacağından kan dolaşımı yavaşlayabilir ve ödem oluşabilir. Bu durumu önlemek amacıyla koltuğa rahatça yerleşilmeli, gerekirse koltuk geriye doğru çekilmelidir.
5-6 saatten daha fazla yolculuk yapılmamalıdır (Hamileliğin kaçıncı ayda olduğuna bağlı olarak süre değişebilir).
Hamilelikte bel boşluğu artacağından, araç kullanırken bel boşluğu bir yastık yardımı ile doldurulabilir. Böylece araç kullanmaya bağlı olarak oluşabilecek bel ağrıları azaltılabilir.

2 saatte bir araçtan inilerek çeşitli egzersizler yapılmalı ödem oluşmasının önüne geçilmeye çalışılmalıdır.

Araç kullanılırken bol bol sıvı tüketilmeli ve buna bağlı olarak meydana gelen tuvalet ihtiyacı karşılanmalıdır.

Direksiyon simidi rahat kullanmaya elverişli hale gelinceye kadar yükseltilmelidir.

Bebeği sıkıştıracak korkusu sebebiyle emniyet kemeri kullanmaktan vazgeçilmemeli, emniyet kemeri vücuda  uygun olarak takılmalıdır.

 

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