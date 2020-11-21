Anksiyete ile başa çıkma yöntemleri

Anksiyetenin birçok farklı çeşidi vardır. Genel anksiyete durumunda insanlar birçok konuda endişelenirler ve bu endişeyi kontrol edemezler. Hatta endişe o kadar fazladır ki insanların odaklanmalarını zorlaştırır, uykuyu etkiler, kişi sürekli tetikte hisseder ve bir türlü rahatlayamaz.



Alem Dergisi'ne açıklamalarda bulunan Evlilik ve Aile Terapisti İpek Aykol, anksiyete ile başa çıkmanın sosyal, duygusal ve fiziksel yöntemlerini anlatıyor.

Fiziksel olarak da kendini gösteren bu durumda bireyler kendini yorgun hisseder, terler, gerilir, baş ağrısı, mide ağrısı gibi sıkıntılar yaşar. Bununla başa çıkmanın yolları şunlardır:

SOSYAL YAŞAM



Bazı insanlar endişeli oldukları zaman kendilerini izole ederler ve dış dünyadan koparlar. Aslında bir gruba dahil olmak, etkinliklere katılmak kişiye aidiyet ve işe yarama hissi verir. Anksiyete yaşayan insanlar, kimsenin onları anlamadıklarını düşünür ama bu doğru değildir. Güvendiğiniz bir insan bulup içinizi dökebilirsiniz. Konuyu açmaktan çekinmeyin. Destek sistemi çok önemlidir. Günümüzde gerçek hayatta veya internette birçok destek grubu bulunmaktadır. Bir de, gülmeyi ve eğlenmeyi unutmayalım. Anksiyete bazen insanın yaşama sevincini yok eder. Ama unutmayın ki hayatın tadını çıkarmak, eğlenmek sizin de hakkınız. Bazen anksiyeteye meydan okurmuşçasına eğlenip hayatın tadını çıkarmalısınız.

DUYGUSAL YÖNTEMLER



Bir önceki yazımda bahsettiğim Mindfulness anksiyete çok iyi gelir. Dua etmek, derin nefes almak gibi pratikler endişenizi azaltarak daha net duygu ve düşünceler üretmenizi sağlar. Hayatta bazen yavaşlamamız gerekir, sürekli gelecek için kendimizi hazırlarken şimdiki zamandan kopar gideriz. Unutmayın, anksiyete sizi gelecekte yaşatır ama hayat şimdiki zamandadır!

Mindfulness anksiyete çok iyi gelir. Dua etmek, derin nefes almak gibi pratikler endişenizi azaltarak daha net duygu ve düşünceler üretmenizi sağlar. Hayatta bazen yavaşlamamız gerekir, sürekli gelecek için kendimizi hazırlarken şimdiki zamandan kopar gideriz. Unutmayın, anksiyete sizi gelecekte yaşatır ama hayat şimdiki zamandadır! Sizi nelerin tetiklediğini öğrenin. Bazı durumlar endişeyi daha çok tetikler (hastalık, aile toplantıları, evlilik sorunları). Bazen bu tetikleyicilerden kaçamasanız bile, baş etmeyi öğrenebilirsiniz. Kabullenmeyi öğrenmek de anksiyete için çok faydalıdır. Anksiyete yaşadığınız için kusurlu olduğunuzu zannetmeyin.

Genetik, biyolojik, aile geçmişi gibi birçok faktör, anksiyete üzerinde rol oynar. Bazen de bu serüveni kabullenip, belki de kendinize daha iyi bakmanız için bir işaret olarak görebilirsiniz. En önemlisi de, hayata karşı olumlu bir tutum içerisinde olmamız. Umudunuzu kaybetmeyin. Endişeli olan bir sürü insan da hayatına gayet memnun ve üretken bir şekilde devam edebilir. Size ilham veren şeyleri keşfedin: Müzik, doğa, sosyal bağlar. Görmek istediğiniz zaman hepsi orada olacaklar.

FİZİKSEL YÖNTEMLER



Yeme alışkanlıkları, egzersiz, nefes alma ve uyuma rutini, anksiyete için çok faydalıdır. Yediğiniz bütün yemekler fiziksel ve duygusal halinizi etkiler. Mesela şekerli veya işlenmiş gıdalar kan basıncınızı çok hızlı yükseltip alçalttığı için yorgunluğa ve huzursuzluğa yol açar. Hareket etmek, stres ile başa çıkmak için mükemmel bir yöntemdir. Egzersiz yapınca endorfin salgılarız ve gerginliğimiz azalır. Yeni bir şey deneyebilirsiniz veya geçmişte yapıp sevdiğiniz bir aktiviteye geri dönebilirsiniz.





Egzersiz rutininiz tutarlı olsun ve haftada en az üç, dört kez yapın. Aynı zamanda düzenli olarak masaj yaptırıp fiziksel geriliminizi azaltabilirsiniz. Yetişkinler için önerilen uyku miktarı ortalama yedi, sekiz saattir. Endişe yaşayan insanlar için uyku çok zordur fakat düzenli bir uyku rutini oluşturarak rahatlayıp, kaliteli bir uykuya hazırlanmak çok önemlidir. Rahatlama, okuma, günlük yazma, yatmadan bir saat önce elektronikleri kapama gibi yöntemler, zihninizi ve vücudunuzu uykuya hazırlar.

Nefes almanın önemini de unutmayalım. Bazen endişe yaşayan insanlar çok hızlı nefes alıp verir, göğüsleri daralır ve kasları gergindir. Böyle anlarda insanlar derin nefes almayı unutur. Nefes alma teknikleri öğrenip uygularsanız çok faydasını görebilirsiniz.