Ankara'da yeni trend: Mor baklava! Mor baklava tarifi

Mor baklava son dönemde talebi artan ürünlerden biri hâline geldi. Hem rengi hem de sağlıklı olmasıyla dikkat çeken mor baklava Ankaralıların ilgi odağı oldu. İşte Ankaralı ustalardan mor baklava tarifi...

DHA'da yer alan habere göre Ankara'da faaliyet gösteren tatlıcı zincirinin şubelerinde satışa çıkarılan mor baklava, dikkat çekti. İşletmenin genel müdürü Kenan Taşçı, rengi ve tadıyla klasik baklavadan farklı olan mor baklavaya talebin oldukça yoğun olduğunu söyledi.

MOR BAKLAVA NASIL YAPILIR?

Siyah havuç, nar, böğürtlen, vişne, kırmızı pancar gibi mor meyve ve sebzelerin özüyle hazırlanan mor baklavaya olan talep son dönemde arttı. Klasik baklavalardan renginin yanında şeker oranının daha az olması nedeniyle de farklı olan mor baklavaya bu yüzden ilgi de yoğun oldu.

GIDA BOYASI KULLANILMIYOR

İşletmenin genel müdürü Kenan Taşçı, ilk başlarda müşterilerinden değişik tepkiler aldıklarını söyleyerek, "'Mor baklava da olur mu?' gibi tepkiler geldi. Rengi nedeniyle 'bunda gıda boyası var mı?' diyenler oldu. Daha sonradan müşterilerimiz tadına alıştılar. Şu an baya bir talep var ve talebi yetiştirmekte zorlanıyoruz diyebilirim. Şeker oranı daha az. Çünkü meyvelerden yapılıyor. Özellikle diyabet hastaları çok tercih ediyor." dedi.

DİYABET HASTALARINA UYGUN

İşletmede görevli Gıda Mühendisi Betül Çelik Demiral ise insan sağlığına çok önem verdiklerini anlatarak, şunları söyledi: